noapte albă pentru drumari: deszăpezire continuă în municipiul sibiu și la păltiniș

Ninsoarea căzută în ultimele 24 de ore a mobilizat echipele de deszăpezire din Sibiu, unde intervențiile s-au desfășurat fără întrerupere pe tot parcursul zilei de 17 februarie, dar și pe timpul nopții.

Potrivit autorităților, acțiunile au început marți, 17 februarie, la ora 10:30. Un număr de 11 autospeciale au intervenit pe toate străzile din municipiu, în ordinea priorităților stabilite, pentru prevenirea depunerii zăpezii și combaterea poleiului de pe carosabil. Și la această oră se acționează cu același număr de utilaje.

Trotuarele, scările și stațiile de autobuz, curățate

Începând cu ora 06:00, echipele au intervenit și manual în zonele care necesită atenție sporită: scări, stații de autobuz, pasaje și trotuare. Patru echipe au fost mobilizate pentru a asigura curățarea acestor spații intens circulate de pietoni.

Intervenții au avut loc și în stațiunea Păltiniș, unde, în ultimele 20 de ore, s-a acționat în schimburi pentru îndepărtarea zăpezii și combaterea poleiului. Pe fiecare schimb a fost utilizată câte o autospecială.

De la debutul ninsorii și până în prezent, autoritățile au folosit aproximativ 230 de tone de material antiderapant pentru menținerea carosabilului în condiții de siguranță.