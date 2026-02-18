nu e primul și nici ultimul: încă un camion blocat sub limitatorul de înălțime pe strada viitorului / foto

O dată la ceva timp, un șofer rămâne blocat pe strada Viitorului. Este și cazul unui conducător auto care nu a mai putut înainta cu camionul pe această stradă din cauza regimului de înălțime.

Traficul a fost îngreunat, miercuri dimineața, pe strada Viitorului din Sibiu. Un șofer a rămas blocat cu camionul în zona podului de cale ferată. El a reușit să treacă de limitatorul de înălțime, dar și-a avariat vehiculul.

Sursa: Info Trafic Sibiu / WhatsApp

Ulterior, șoferul nu a mai putut înainta, fiindcă nu avea nicio șansă să treacă pe sub podul de cale ferată. De altfel, nici nu putea efectua o manevră de mers înapoi, din cauza mașinilor aflate în spatele lui.

Într‐un final, traficul a fost deblocat.

O situație similară a avut loc în 5 februarie, când un alt șofer de TIR nu a ținut cont de gabarit și a încercat să treacă pe sub limitatorul care restricționează accesul autovehiculelor înalte pe sub pod. (DETALII AICI)