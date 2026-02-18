ong-urile au contestat, finanțarea s-a pierdut: porumbacu de jos și cârțișoara au rămas fără proiectul anti-inundații

Topirea accelerată a zăpezilor din zona de munte și episoadele de ploi abundente pot crește presiunea pe cursurile de apă din nordul județului Sibiu în doar câteva momente. La poalele Masivului Făgăraș, viiturile sunt rapide, iar locuitorii din Porumbacu de Jos sau Cârțișoara știu că o noapte de precipitații intense se poate tranforma într-un dezastru.

În contextul perioadei în care urmează să se topească zăpada în Munții Făgăraș, este readus în discuție proiectul în valoare de aproximativ 1,8 milioane de euro, blocat în 2021, care viza reducerea riscului de inundații pe râurile Porumbacu, Cârțișoara și Sebeș. Sebastian Forir, inginer-șef la Apele Române Sibiu, spune că lucrările prevăzute atunci erau esențiale pentru protecția localităților.

„În 2021 a fost blocat un proiect în valoare de aproximativ 1,8 milioane de euro, care viza reducerea riscului la inundații pe râurile Porumbacu, Cârțișoara și Sebeș, din județul Sibiu. Zona aceea este problematică din punct de vedere al inundațiilor. Noi o să intervenim cum putem, în orice zonă pe care o administrăm, dar nu îmi convine că nu putem face lucrări ca să prevenim, nu să reparăm efectele”, afirmă acesta.

Inginerul subliniază că intervențiile propuse nu presupuneau transformări radicale ale cursurilor de apă. „Lucrările erau esențiale, precum lucrări de apărare de mal, praguri de fund ca să micșorăm viteza apei, stabilizări în zonele cu eroziune activă, pentru apărarea localităților. Proiectul nu prevedea betonarea râurilor și nu intervenea asupra meandrelor naturale. Erau lucrări punctuale și necesare. Sunt un om de mediu, dar trebuie găsit un echilibru între partea de ecologie și protecția omului. Nu putem să blocăm doar de dragul de a bloca”, a spus acesta.

Viituri rapide, efecte imediate

Cursurile de apă din zona nordică a Făgărașului au pante mari, iar în perioadele de topire bruscă a zăpezilor sau de exces pluviometric pot genera viituri cu impact imediat. „Riscul de inundații este peste tot, dar depinde foarte mult de debitul care vine din amonte. Dacă apare dintr-o dată o cantitate mare de apă, vor fi viituri. Albia duce un anumit debit, dar totul depinde de cât vine și cu ce energie. În zona montană, când apa vine cu energie mare, efectele sunt imediate. Noi sperăm să nu se întâmple, dar în caz de nevoie suntem pregătiți să intervenim în orice zonă pe care o administrăm”, mai spune Sebastian Forir.

Proiectul, intitulat „Amenajarea complexă a afluenților Oltului de pe rama nordică a Munților Făgăraș cu potențial risc la inundații din viituri rapide”, urmărea creșterea gradului de protecție pentru inundații cu probabilitate de producere de 1% și era gândit pentru finanțare prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014–2020.

Contestații și argumente de mediu

Mai multe organizații de mediu, printre care Fundația Greenpeace CEE România, WWF România, Fundația DALA, Asociația Peisagiștilor din România – AsoP, Asociația Ivan Patzaichin – Mila 23, Asociația Fly Fishing Club Sibiu și Asociația Pescarilor Sportivi Aqua Crisius, s-au opus proiectului.

Acestea au invocat prevederile Directiva 2000/60/CE și ale Legea apelor nr. 107/1996, susținând că proiectul ar fi presupus o alterare hidromorfologică semnificativă a corpurilor de apă și că nu a fost analizat suficient impactul asupra stării ecologice. Astfel, proiectul s-a blocat și nu a mai primit finanțare.

Primar: „Nu putem dormi liniștiți”

Primarul comunei Porumbacu de Jos, Dorel Martincu, spune că proiectul era unul necesar pentru comunitate și că vulnerabilitățile există și astăzi. „A fost un proiect foarte bun. Știu că la vremea respectivă toate erau bune și frumoase și apoi am aflat că nu se mai face, că s-a blocat la Minister și s-a pierdut finanțarea. Am insistat să se facă. În digul existent care apără Porumbacu sunt câteva breșe care au fost refăcute fără gabioane. La o viitoare viitură, acolo sunt punctele vulnerabile, unde ar putea rupe din nou. Noi suntem vulnerabili în trei puncte, în Porumbacu de Jos. Norocul nostru a fost că nu a mai fost nicio viitură care să ne pună în pericol. În documentație erau prevăzute și praguri de fund. Noi nu putem iniția un astfel de proiect, pentru că statul este proprietar pe cursurile de apă, prin ANAR, dar pentru noi era important să existe această protecție”, a declarat primarul comunei Porumbacu de Jos.

La rândul său, primarul comunei Cârțișoara, Vasilică Sorin Cîrțan, afirmă că, deși în prezent nu există probleme imediate, riscul nu poate fi ignorat. „Din câte știu eu, mai multe ONG-uri au făcut sesizări la Ministerul Mediului, nemulțumite de soluțiile propuse pentru maluri, și proiectul s-a blocat, pierzându-se finanțarea. Era un proiect esențial, care în situații de criză, în cazul ploilor abundente, ar fi fost benefic. Avem zone sensibile. În urma studiilor făcute s-a stabilit exact unde trebuia intervenit – pe Cârța, Porumbacu, Cârțișoara și pe Sebeș – în punctele vulnerabile în caz de inundații. Acum nu sunt probleme, dar vremea este imprevizibilă. Poate să ningă într-o noapte cât nu a nins tot anul. Nu putem dormi liniștiți, pentru că poate veni o viitură când nu te aștepți. Eram mai liniștiți dacă proiectul se implementa. Era foarte benefic pentru comunitate”, a spus primarul comunei Cârțișoara.