pene masive de curent în municipiul sibiu și în județ: mediaș, tălmaciu, dumbrăveni și alte localități, lovite de întreruperi

Penele de curent afectează miercuri dimineață municipiul Sibiu și numeroase localități din județ, în contextul vremii severe.

În municipiul Sibiu, întreruperile au fost semnalate începând cu ora 09:07 pe străzile Cerna Panait, Costache Negri, Calea Dumbrăvii, Moșoiu G-ral, Porumbescu Ciprian, Privighetorii și Ureche Grigore.

Probleme în sudul județului

În localitatea Turnu Roșu, întreruperea a fost raportată la ora 09:02 pe strada Principală. De asemenea, la Rusi, Petiș și în orașul Copșa Mică, alimentarea cu energie electrică a fost afectată începând cu ora 07:28.

În Ernea, curentul s-a întrerupt la ora 04:51, iar în zona Veștem – Tălmaciu – Săcădate – Mohu, problemele au fost semnalate încă de la ora 04:19. În orașul Tălmaciu sunt afectate strada Cioran Emil și Piața Textiliștilor.

Mediaș și zeci de localități din nordul județului, fără energie

Cea mai amplă avarie a fost înregistrată începând cu ora 03:00 și vizează un număr mare de străzi din Târnava, Moșna, Alma Vii, Ighișu Nou și municipiul Mediaș, inclusiv străzile Barajului, Fântânele, Gării, Ighișului, Jiului, Șoseaua Sibiului și Teba.

Tot de la ora 01:39 sunt afectate localitățile Vălchid, Șaroș pe Târnave, Richiș, Nemșa, Dupus, Copșa Mare, Buzd, Ațel și orașul Dumbrăveni, precum și numeroase străzi din Biertan, între care 1 Decembrie, Bălcescu N., Brazilor, Cloșca, Coșbuc G., Crișan, Cuza A.I., Horea, Iancu Avram, Mărginan, Vladimirescu Tudor și Vlaicu Aurel.

Autoritățile și operatorul de distribuție a energiei electrice intervin pentru identificarea și remedierea defecțiunilor, însă până la această oră nu a fost comunicat un termen estimativ pentru reluarea alimentării.

Recomandări pentru populație

Cetățenii sunt sfătuiți să evite utilizarea improvizațiilor pentru iluminat sau încălzire și să semnaleze eventualele situații de pericol la 112. De asemenea, este recomandată protejarea aparaturii electrocasnice prin deconectarea acesteia din priză până la reluarea alimentării cu energie electrică.

În toate cazurile anunțate, termenul de remediere este momentan indisponibil.