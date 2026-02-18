poliția, în alertă pe drumurile din sibiu: acțiuni speciale din cauza vremii / video

Echipajele Inspectoratului de Poliție Județean Sibiu sunt prezente pe întreg teritoriul județului pentru a preveni blocajele rutiere și a reduce riscul producerii accidentelor, în contextul condițiilor meteorologice specifice sezonului rece.

Polițiștii rutieri și cei de ordine publică patrulează pe principalele artere de circulație, dar și pe drumurile județene și comunale, oferind sprijin conducătorilor auto aflați în dificultate și prevenind evenimentele rutiere.

Pentru a evita accidentele, poliția recomandă șoferilor:

să adapteze viteza la condițiile de drum și vizibilitate;

să mărească distanța de siguranță între vehicule;

să evite manevrele bruște și schimbările frecvente de bandă;

să verifice starea drumurilor și eventualele restricții înainte de plecare;

să folosească anvelope de iarnă și să aibă lanțuri antiderapante, dacă este necesar;

să opteze pentru rute alternative dacă deplasarea către București nu este urgentă.

În prezent, traficul rutier în județul Sibiu se desfășoară în condiții normale pentru sezonul rece, fără incidente majore pe drumurile naționale și județene.

Polițiștii rutieri vor continua să monitorizeze drumurile și să ia măsurile necesare pentru siguranța participanților la trafic.

Drumul spre școală trebuie să fie sigur, chiar și iarna

Pentru copii și părinți:

Plecați mai devreme de acasă – graba duce la neatenție

Traversati doar pe la trecerile de pietoni, după ce vă asigurați

Purtați haine deschise la culoare sau cu elemente reflectorizante

Pentru șoferi: