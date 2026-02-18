Premierul Ilie Bolojan a reacționat după anunțul Curții Constituționale referitor la pensiile speciale, afirmând că decizia confirmă corectitudinea acțiunilor Guvernului României și că vor fi făcute demersurile pentru recuperarea fondurilor din jalonul PNRR.

Potrivit unui comunicat de la Palatul Victoria, Ilie Bolojan „salută decizia Curții Constituționale în privința pensiilor ocupaționale ale magistraților”, subliniind că aceasta „confirmă corectitudinea demersului Guvernului României”.

Potrivit Mediafax, premierul a adăugat că reforma pensiilor speciale este un pas important pentru echitate, fiind o cerință a societății românești, și a menționat că Guvernul va iniția demersurile necesare pentru recuperarea banilor din jalonul PNRR aferent acestei reforme.

„Reforma pensiilor speciale a fost cerută cu insistență de societatea românească și reușim un pas mare spre echitate. Totodată, din acest moment vom face demersurile pentru recuperarea banilor din jalonul PNRR aferent acestei reforme”, a declarat Ilie Bolojan.

