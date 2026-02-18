psd sibiu: "nicolae lazăr, singurul primar premiat de pro tv, bifează încă o mare realizare pentru comunitate!"

PSD Sibiu a transmis un comunicat de presă prin care îl felicită pe primarul Nicolae Lazăr pentru progresul remarcabil realizat în satul Hoghilag, dar și pentru recunoașterea națională primită prin premiul acordat de PRO TV.

Acesta a realizat investițiile majore în educație și sport, transformând școala din Hoghilag într-o adevărată școală smart, dotată cu mobilier de ultimă generație, table inteligente, laptopuri și tablete pentru fiecare elev, sisteme video care permit transmiterea orelor în direct pentru copiii aflați în concediu medical, realitate virtuală pentru lecții interactive, precum și iluminat, încălzire și control al umidității automatizat pentru un mediu optim de studiu.

Redăm integral comunicatul de presă

“Nicolae Lazăr, singurul primar premiat de PRO TV, bifează încă o mare realizare pentru comunitate!

Primarul Nicolae Lazăr, singurul edil premiat de PRO TV în cadrul galei organizate cu prilejul împlinirii a 30 de ani de la lansare, pentru toate realizările din comună și pentru viziunea sa orientată spre educație, demonstrează încă o dată că investiția în copii este cea mai sigură investiție în viitor.

Școala din Hoghilag a fost complet modernizată și transformată într-o adevărată școală smart, la cele mai înalte standarde.

Mobilier de ultimă generație

Table inteligente în fiecare clasă

Sistem video de supraveghere care permite și transmiterea orelor în direct pentru copiii aflați în concediu medical, astfel încât aceștia să poată participa interactiv la cursuri

Fiecare elev are laptop și tabletă atribuite

Lecțiile de geografie, dar și alte discipline se desfășoară electronic, inclusiv cu ajutorul ochelarilor de realitate virtuală

Sistem inteligent de iluminat, cu reglare automată

Încălzire, temperatură și umiditate controlate automat pentru un mediu optim de studiu

În apropierea școlii a fost dezvoltată și o bază sportivă modernă care include un teren de fotbal cu nocturnă și tribune și o sală de sport complet utilată.

Educația și sportul merg mână în mână la Hoghilag, iar copiii beneficiază astăzi de condiții pe care, până nu demult, le vedeam doar în marile orașe.

„Îi mulțumesc domnului deputat Bogdan Trif pentru implicarea și susținerea constantă în toate proiectele noastre, Consiliului Local și angajaților Primăriei pentru profesionalismul și dedicarea lor. Dar și pentru orele muncite peste program, care au devenit un obicei.”, a transmis public primarul Nicolae Lazăr.

La rândul meu, îl felicit pe primarul social democrat Nicolae Lazăr și îl asigur de tot sprijinul și de acum înainte.”