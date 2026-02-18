raluca turcan îl felicită pe bolojan pentru reforma pensiilor speciale: „era nevoie de echitate”

Deputatul de Sibiu, Raluca Turcan a transmis un mesaj public pe Facebook în care îl felicită pe premierul Ilie Bolojan pentru determinarea de a duce la bun sfârșit reforma pensiilor speciale ale magistraților.

Mesajul vine în contextul în care legea a fost declarată constituțională de către CCR. Deputatul liberal a subliniat că a susținut această reformă încă de la început, afirmând că includerea modificărilor privind pensiile speciale în Planul Național de Redresare și Reziliență a reprezentat un angajament ferm pentru echitate și pentru reașezarea unui sistem pe care îl consideră „anormal” în raport cu ceea ce există în restul Uniunii Europene.

Potrivit acesteia, în majoritatea statelor europene magistrații se pensionează la 65 de ani, la fel ca restul cetățenilor, iar în țări precum Germania, Franța, Italia sau Spania vârsta standard este cuprinsă între 65 și 67 de ani. Raluca Turcan a mai susținut că în nicio altă țară nu există un sistem atât de permisiv ca în România.

Mesajul integral al deputatului de Sibiu, Raluca Turcan:

“Legea privind pensiile magistraților este constituțională. Știam asta de la bun început. Felicitări, Ilie Bolojan, pentru determinarea de a duce la bun sfârșit un proiect în care am crezut din momentul în care am inclus reforma pensiilor în PNRR. Pentru echitate. Pentru ca orice miniștri sau guverne să aibă obligația să reașeze acest sistem anormal față de tot ceea ce există în restul Uniunii Europene.

În majoritatea statelor europene, magistrații se pensionează la 65 de ani, exact ca restul cetățenilor. În Germania, Franța, Italia și Spania, vârsta standard este de 65–67 de ani. Nicăieri nu există un sistem atât de permisiv ca în România.

Chiar era nevoie de un asemenea blocaj și de decredibilizarea unei instituții atât de importante precum CCR?

Proiectul pe care l-am depus, de modernizare a CCR, trebuie să meargă mai departe: să reducem influența politică în numiri, să existe transparență în deliberări. Cine blochează funcționarea unei instituții atât de importante trebuie să răspundă.” se arată în mesajul postat