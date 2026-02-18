reprezentanta sibiului a concurat miercuri la slalom la olimpiadă: cum s-a încheiat totul

Sofia Moldovan a concurat miercuri în proba de slalom la Olimpiada de Iarnă de la Milano.

În prima manşă, Sofia (17 ani) s-a clasat pe locul 51, cu timpul de 53.21 (+6.08). Însă, în manşa a doua, ea a ratat o poartă și astfel s-a numărat printre sportivele care nu au putut încheia cursa.

Americanca Mikaela Shiffrin a câştigat proba de slalom la Jocurile Olimpice de iarnă Milano Cortina.

Legitimată la Barbu Schi Sibiu, Sofia s-a clasat duminică pe un onorant loc 46 în proba de slalom uriaș la schi alpin, tot în cadrul Olimpiadei de Iarnă.

Clujeancă de origine, sportiva este mezina delegației României la Olimpiada de Iarnă de la Milano Cortina și este antrenată de italianul Luigi Rossi.