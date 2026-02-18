românia sub nămeți: haos în 21 de județe și în bucurești, autostrăzi închise, zeci de mașini avariate și curse aeriene anulate

Vremea severă a produs efecte în 67 de localități din 21 de județe, inclusiv în municipiul București.

La nivel național au fost mobilizați peste 18.000 de lucrători și peste 8.000 de mijloace tehnice. În sprijinul populației au intervenit 965 de echipaje medicale SAJ pe timpul zilei, 885 de echipaje SAJ pe timpul nopții și 520 de salvatori montani.

La Sibiu s-a intervenit cu 37 de utilaje și a răspândit 381 de tone de sare pe sectoarele de drum național DN 1, DN 7, DN 7C, DN 7H, DN 14, DN 14A și DN 14B. De asemenea, Secția Autostrăzi Sibiu a acționat cu 33 de utilaje, fiind împrăștiate 159 de tone de sare pe autostrăzile A1 și A3.

Mii de intervenții la nivel național

De asemenea, la nivelul Inspectoratul General pentru Situații de Urgență a fost dispusă manevra de forțe și mijloace către județele aflate sub Cod Portocaliu, pentru creșterea capacității de răspuns.

Pompierii și echipele de intervenție au acționat la nivel național pentru evacuarea apei dintr-un beci și de pe o stradă, dar și pentru degajarea a 176 de copaci și 6 stâlpi de electricitate prăbușiți. În urma incidentelor au fost avariate 67 de autoturisme. Totodată, au fost îndepărtate elemente de construcție desprinse de la 10 imobile afectate de vânt și ninsoare.

Mai mult, 29 de autovehicule au fost deblocate după ce au rămas înzăpezite pe carosabil, fără ca pasagerii să aibă nevoie de îngrijiri medicale.

Trafic oprit sau restricționat pe autostrăzi și drumuri naționale

Traficul rutier a fost oprit sau restricționat pe mai multe autostrăzi și drumuri naționale din cauza zăpezii și viscolului puternic.

Mai exact, circulația a fost oprită pe un sens de mers pe autostrada A0, în zona Cornetu – Ilfov, din cauza unui autovehicul derapat, pe autostrada A1, sensul Pitești – București, pe autostrada A7, integral, precum și pe patru drumuri naționale – DN 23B (Măicănești – Ciorăști), DNCB (Bragadiru), DN 22 (Râmnicu Sărat – Brăila), DN 2B.

Curse aeriene anulate și rute feroviare blocate

Pe aeroportul „Henri Coandă” București au fost afectate 13 curse aeriene, dintre care 8 au fost anulate și 5 redirecționate, iar două piste au fost temporar închise.

Circulația feroviară s-a desfășurat în condiții de iarnă, cu întârzieri de aproximativ 60 de minute în zona Bucureștiului.

În județele Constanța și Tulcea au fost suspendate manevrele portuare, iar pe podul Ruse–Giurgiu a fost oprit tranzitul autocamioanelor.

Sfaturi pentru șoferi

Autoritățile îi sfătuiesc pe șoferi să evite deplasările care nu sunt absolut necesare în perioadele cu viscol și ninsoare abundentă.

Cei care trebuie să plece la drum sunt îndemnați să adapteze viteza la condițiile carosabilului și să acorde prioritate utilajelor de deszăpezire, fără a le bloca intervenția.

Specialiștii recomandă, de asemenea, informarea din surse oficiale înainte de plecare, pentru a verifica starea drumurilor și eventualele restricții de trafic.

În situația în care un autoturism rămâne blocat în trafic, conducătorii auto trebuie să rămână în vehicul, să semnalizeze vizibil prezența și să apeleze 112 în caz de urgență.