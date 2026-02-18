sibienii renunță la mașinile europene în favoarea mărcilor chinezești. dealer auto: „reacția a fost neașteptat de bună”

Piața auto din Sibiu trece printr-o schimbare profundă. Dacă în urmă cu câțiva ani, posesia unui BMW sau Audi era standardul succesului, astăzi tot mai mulți sibieni își îndreaptă privirea și către alte branduri. Dotări de lux la preț de „basic”, garanții extinse și tehnologie hibridă de ultimă oră, acestea sunt argumentele cu care giganții chinezi, precum MG și Chery, încep să ia avânt la înmatriculări.

Brandurile chinezești și-au făcut loc într-o piață dominată de mașini europene. Într-o lume în care majoritatea componentelor mașinilor din Europa sunt deja produse în China, cumpărătorii din județul Sibiu consideră mult mai pragmatic să investească într-o mașină nouă, dotată generos și protejată de o garanție extinsă. Scepticismul de altădată a fost înlocuit de o curiozitate documentată, iar prezența tot mai densă a noilor modele pe străzile Sibiului a validat faptul că prestigiul mărcii pălește în fața unui raport calitate-preț imbatabil.

De la second-hand german la nou chinezesc

Mentalitatea sibianului conservator, fidel mărcilor europene, în special celor germane, s-a fisurat sub presiunea prețurilor tot mai mari ale producătorilor de mașini europene. Silviu Ștefan, dealer Chery în Sibiu, explică faptul că această barieră psihologică a fost depășită.

„Se vede o schimbare destul de radicală în mentalitatea sibienilor. Până acum era greu de acceptat orice altceva în afară de mașinile germane. La noi, în Sibiu, toți erau focusați pe Audi, Volkswagen și BMW. Mai demult, aici era greu să vinzi o Alfa Romeo, o mașină italienească foarte bună. Era greu să intri cu alte mașini în piață. Dar, în ultima perioadă, de când și mașinile europene au piese chinezești, văzând pe drumuri deja mașini chinezești și coreene, percepția sibienilor s-a schimbat”, afirmă Silviu Ștefan.

Această tendință este confirmată și de reprezentantul MG de la Sibiu, care observă că sibienii vin acum în show-room extrem de bine documentați. „Nu mai sunt surprinși de marcă. Vin informați, au citit deja, au auzit de la prieteni și vin doar pentru a face comparația finală și testul de drum”.

Sursa: Facebook/MG Motor Romania

Rețeta succesului: Mai mult pentru mai puțin

Principalul magnet pentru cumpărători rămâne raportul dotări-preț. În timp ce mărcile europene au urcat ștacheta prețurilor, chinezii vin cu pachete „all-inclusive” la costuri de pornire greu de egalat.

Spre exemplu, la MG Sibiu, cel mai accesibil model este MG 3 hybrid, care costă 17.600 de euro. Pentru această sumă, clientul primește o mașină de 194 de cai putere, cutie automată și toate sistemele de siguranță incluse. De cealaltă parte, la Chery, un model Tiggo 4 cu interior de piele și lumini ambientale s-a vândut cu 21.000 de euro.

Pe lângă preț, un factor decisiv este încrederea. Dealerul MG subliniază importanța garanției de 7 ani sau 150.000 de kilometri, un argument imbatabil în fața incertitudinii unei mașini rulate. „Chinezii sunt muncitori și consecvenți. Nu sunt firme noi, ci giganți cu istorie în țara lor”, adaugă reprezentantul MG.

Chinezii nu produc doar electrice

O confuzie majoră a publicului este legată de tipul de motorizare. „Multă lume crede că chinezii vin doar cu mașini electrice. Dar, spre exemplu, Cherry nu are niciun model full electric”, explică Silviu Ștefan.

De altfel, vedeta show-room-ului este Chery Tiggo 9, o mașină impozantă de 2 tone, care demonstrează eficiența tehnologiei plug-in hybrid. „Are un consum de 4-5 în oraș, fiindcă merge pe electric. La drum lung, intră motorul termic. Tehnologia te ajută să ai o mașină mare, puternică, iar în oraș, acolo unde era cel mai mare consum la un SUV, acum nu mai e așa, fiindcă merge pe baterie. Acesta este avantajul unui plug-in hybrid, nu ești forțat să încarci, fiindcă ai și un motor termic, dar dacă o încarci, ai un consum combinat mai bun”, explică dealerul auto.

Dealerii sibieni sunt de acord că testul de drum este cel care închide vânzarea. „Abia după ce intri în ea îi vezi adevăratul potențial. Contează mult tehnologiile, sistemele de operare avansate, felul în care funcționează butoanele, pilotul automat inteligent sau virajele pe care le poate face singură”, spune Silviu Ștefan de la Chery Sibiu.

Sursa: Facebook/Chery Romania

Ce ne rezervă viitorul: mai multe branduri chinezești pe piață

Asaltul brandurilor chinezești asupra Europei și a Sibiului este abia la început. Dealerul MG anticipează intrarea a tot mai multe mărci pe piață, în timp ce Chery se pregătește să atace segmentul de lux. „Chery urmează să intre pe piață și cu brandurile de lux”, anunță Silviu Ștefan.

Cu o fiabilitate care, până acum, nu a ridicat probleme în service-uri și cu o tehnologie care pare să fie cu un pas înaintea multor producători tradiționali, mașinile „Made in China” nu mai sunt o curiozitate pe străzile Sibiului, ci o alegere pragmatică a noii generații de șoferi.

Potrivit unei statistici realizate de Direcția Generală Permise de Conducere și Înmatriculări (DGPCI), în anul 2025 au fost înmatriculate 133 de mașini MG, 14 mașini BYD, 7 mașini Geely și 4 mașini Chery.

