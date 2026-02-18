șoferul prins mort de beat și fără permis după ce a făcut accident, băgat ”la răcoare”

În cursul zilei de ieri, 17 februarie, polițiștii din cadrul Poliției Orașului Cisnădie au reținut pentru 24 de ore un bărbat în vârstă de 49 de ani, cercetat pentru conducerea unui vehicul sub influența alcoolului și pentru conducere fără permis.

Incidentul s-a petrecut pe 15 februarie, în jurul orei 17:40, pe strada Inocențiu Micu Klein din localitatea Sadu. Polițiștii au precizat că bărbatul a pierdut controlul autoturismului și a lovit un vehicul parcat regulamentar. Șoferul a declarat că evenimentul s-ar fi produs din cauza unor probleme tehnice ale mașinii.

Verificările ulterioare au arătat că șoferul nu deținea permis de conducere. Totodată, testarea alcoolscopică a indicat o concentrație de 0,41 mg/l alcool pur în aerul expirat, iar bărbatul a fost transportat la o unitate medicală pentru recoltarea probelor biologice.

Cercetările continuă la Poliția Orașului Cisnădie, în vederea luării măsurilor legale.