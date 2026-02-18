tâlhărie la miezul nopții în sibiu: tânăr din jina, jefuit pe strada rusciorului

Un sibian în vârstă de 21 de ani a fost reținut pentru 24 de ore de polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Sibiu, fiind cercetat penal pentru tâlhărie calificată.
Potrivit anchetatorilor, în noaptea de 6 spre 7 februarie, în jurul orei 00:30, un tânăr de 19 ani, din localitatea Jina, ar fi fost deposedat de suma de 2.500 de lei, în timp ce se afla pe strada Rusciorului din municipiul Sibiu.
Fapta ar fi fost comisă prin exercitarea unor acte de amenințare de către o persoană necunoscută la acel moment. În urma investigaților, a fost identificat un sibian în vârstă de 21 de ani.
Pe baza probatoriului administrat, polițiștii au dispus reținerea acestuia pentru 24 de ore. Tânărul a fost încarcerat în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă Alba.
