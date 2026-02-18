zbor de la roma la bucurești, redirecționat la sibiu: și alte curse au probleme

Zborul Ryanair FR3956 pe ruta Roma – București a aterizat la Sibiu, potrivit celor mai recente informații disponibile pe site-ul BoardingPass.

Zborul a aterizat pe Aeroportul Internațional Sibiu în cursul dimineții de azi, 18 februarie, în jurul orei 9:21.

Conform primelor date, până la ora 08:58, niciun avion nu decolase de pe aeroporturile din capitala României, în contextul condițiilor meteo dificile. În acest context, mai multe curse înregistrează deja întârzieri de peste trei ore.

În spațiul public au apărut deja planurile de zbor actualizate, majoritatea companiilor aeriene estimând întârzieri de cel puțin patru ore pentru zborurile programate să opereze din și spre București.

Cel mai probabil, până la sfârșitul zilei, mai multe aeronave vor fi redirecționate către aeroporturile din Sibiu și Brașov, în funcție de destinația finală, tipul aeronavei și lungimea pistei necesare pentru aterizare.

FOTO https://www.exyuaviation.com/