arbitrul care a dezavantajat pe fc hermannstadt la meciul cu cfr, scapă basma curată

Comisia Centrală a Arbitrilor a publicat miercuri pe siteul oficial al Federației de Fotbal o analiză video a unor faze controversate din etapa a 27-a a Superligii, care însă nu cuprinde și penaltyul anulat sibienilor de Andrei Chivulete, în finalul jocului cu CFR Cluj, scor 0-1.

Șeful Comisiei Centrale de Arbitri, Kyros Vassaras a analizat aici două faze litigoase de la meciul FC Hermannstadt – CFR Cluj, dar a omis chiar cea mai importantă, cea petrecută în prelungiri, când Ciubotaru a fost faultat în careu de Sinyan, arbitrul Chivulete a acordat penalty, dar a fost chemat la VAR și s-a răzgândit.

Grecul a minimalizat eroarea VAR de a nu repeta lovitura de pedeapsă ratată de Florescu, după ce Politic și Djokovic au intrat prea repede în careu și au influențat decisiv continuarea fazei.

„„La executarea loviturii de pedeapsă, jucătorul executant cu nr. 23 (Hermannstadt) șutează mingea, care este respinsă de portar. Se poate observa că portarul se află în poziție regulamentară și, în același timp, jucătorul cu nr. 17 de la Hermannstadt și jucătorul cu nr. 88 de la CFR Cluj se apropie la mai puțin de 9,15 m de minge.

După ce mingea a fost respinsă de portar în terenul de joc, atacantul cu nr. 17 (Hermannstadt) încearcă să înscrie un gol, în timp ce apărătorul cu nr. 88, care și el a intrat într-un mod nepermis în suprafața de pedeapsă, încearcă să joace mingea.

Conform spiritului jocului, se nasc întrebările: este evident că apărătorul a împiedicat atacantul să înscrie un gol sau să încerce să înscrie un gol? Ar fi corect ca echipa în atac să beneficieze de o nouă șansă în condițiile unei respingeri clare și regulamentare a mingii de către portar?

Dacă în absența apărătorului cu nr. 88, atacantul cu nr. 17 ar fi trimis mingea în poartă, golul nu ar fi fost validat, iar jocul ar fi fost reluat cu o lovitură liberă indirectă în favoarea echipei în apărare.

În această situație, VAR nu a intervenit, considerând greșit că apărătorul nu are impact asupra capacității atacantului de a șuta la poartă.

Dacă în acest caz apărătorul nr. 88 ar fi fost mai îndepărtat cu aproximativ un metru, puteam considera că nu ar fi avut un impact evident. Totuși, în acest caz, conform literei Legilor Jocului, lovitura de pedeapsă ar fi trebit repetată” a spus Vassars.

În minutele de prelungiri, FC Hermannstadt primise o noua lovitură de pedeapsă după ce Ciubotaru a fost ținut în careu, dar pe Chivulete a anulat-o după ce a fost chemat de Hațegan să revadă fază.

Andrei Chivulete a fost protejatul lui Vassaras în ultimul an, fiind păstrat pe lista FIFA. Ovidiu Hațegan a fost desemnat anul trecut responsabil cu monitorizarea și pregătirea arbitrilor VAR din țară.

Daniel Niculae: ”Singurul dubiu de la intervenția VAR”

Președintele lui FC Hermannstadt a fost suprins că CCA nu a analizat cea mai controversată fază. „Nu se întoarce scorul, dar nu a fost analizată cea mai importantă fază a meciului, cea din minutul 90, care putea schimba soarta partidei. Au fost foarte multe faze interpretate greșit în această etapă. Nu sunt dubii la nicio fază. Singurul dubiu este despre intervenția VAR-ului, de ce a schimbat decizia arbitrului. Ei au schimbat decizia arbitrului! Asta trebuia explicat. Probabil, în episodul următor. Noi voiam să aflăm ce a fost la ultima fază!”, a declarat Daniel Niculae la Digi Sport.