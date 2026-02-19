ateliere creative pentru copii la mediaș: au confecționat mărțișoare / foto

La Centrul Social Comunitar de Agrement și Sport a avut loc joi, 19 februarie, un atelier de confecționat mărțișoare, organizat de Primăria Municipiului Mediaș prin Direcția pentru Cultură, în parteneriat cu Centrul de zi pentru copii al Direcției de Asistență Socială Mediaș.

Activitatea s-a desfășurat în baza unei colaborări începute încă de anul trecut între Direcția pentru Cultură și Centrul de zi pentru copii, parteneriat care continuă și în acest an prin organizarea de evenimente dedicate acestora.

În cadrul atelierului, copiii au realizat mărțișoare, folosindu-și creativitatea și imaginația, pregătind astfel mici simboluri ale primăverii pe care le vor putea dărui celor dragi cu ocazia zilei de 1 Martie.

Centrul Social Comunitar de Agrement și Sport continuă să fie un spațiu activ și deschis comunității, unde se desfășoară activități dedicate tuturor categoriilor de vârstă, în special copiilor și tinerilor. Aici au loc activități sportive, educative și socio-culturale, organizate de unitățile de învățământ din municipiul Mediaș, de asociații și ONG-uri, precum și de persoane fizice sau juridice care își desfășoară activitatea pe raza municipiului.