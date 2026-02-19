bărbat din șelimbăr condamnat pentru fraude informatice, săltat de poliție și dus la închisoare

În cursul zilei de ieri, 18 februarie, în jurul orei 17:30, polițiștii Secției 1 Poliție Rurală Șelimbăr au depistat și oprit, pe raza localității Șelimbăr, un bărbat în vârstă de 42 de ani.
În urma verificărilor, pe numele acestuia figura un ordin emis de Judecătoria Târgu Mureș. Conform alertei din sistem, bărbatul a fost condamnat la 2 ani și 6 luni de închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de fals informatic.
Acesta a fost încarcerat în Penitenciarul Aiud pentru executarea pedepsei.
Ultima oră
- Ateliere creative pentru copii la Mediaș: au confecționat mărțișoare / foto acum 12 minute
- Concedierile din administrație: polițiștii locali din Sibiu și Cisnădie pot respira ușurați acum 17 minute
- Primăria verifică locuințele închiriate în regim hotelier: zeci de imobile nedeclarate corect în 2025 la Sibiu acum 31 de minute
- Fratele regelui Charles, reținut de poliție: este anchetat în dosarul Epstein acum 54 de minute
- Percheziții DIICOT la Sibiu: droguri ascunse și îngropate și 2 dealeri reținuți / foto acum o oră