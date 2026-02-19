bărbat din șelimbăr condamnat pentru fraude informatice, săltat de poliție și dus la închisoare

În cursul zilei de ieri, 18 februarie, în jurul orei 17:30, polițiștii Secției 1 Poliție Rurală Șelimbăr au depistat și oprit, pe raza localității Șelimbăr, un bărbat în vârstă de 42 de ani.

În urma verificărilor, pe numele acestuia figura un ordin emis de Judecătoria Târgu Mureș. Conform alertei din sistem, bărbatul a fost condamnat la 2 ani și 6 luni de închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de fals informatic.

Acesta a fost încarcerat în Penitenciarul Aiud pentru executarea pedepsei.