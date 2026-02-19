cel mai mare târg de nunți din sibiu are loc în acest weekend la redal expo: participă aproape 100 de expozanți

În acest weekend (20-22 februarie), centrul expozițional Redal Expo din Sibiu găzduiește Wedding Expo Sibiu 2026 – ediția de primăvară, un eveniment dedicat cuplurilor care își planifică nunta și caută soluții complete pentru organizarea unei zile memorabile.

Evenimentul se desfășoară în perioada 20–22 februarie și aduce laolaltă 90 de expozanți din industria de evenimente, într-un concept de tip „one-stop-shop”, care le permite viitorilor miri să descopere, într-un singur loc, toate serviciile necesare pentru organizarea nunții.

De la rochii de mireasă la locații și muzică live

Vizitatorii vor putea analiza oferte variate: rochii de mireasă, costume pentru miri, locații pentru petrecere, servicii foto-video, decorațiuni, cofetării, DJ și trupe live. Expozanții propun soluții adaptate diferitelor bugete și stiluri de nuntă, iar viitorii miri au ocazia să compare direct ofertele și să primească informații personalizate.

Pe lângă standurile dedicate serviciilor de nuntă, organizatorii anunță momente speciale pentru public: muzică live, dansul mirilor, demonstrații de make-up și oferte exclusive disponibile doar pe durata târgului.

Programul evenimentului

Wedding Expo Sibiu 2026 se desfășoară după următorul program:

Vineri, 20 februarie: 12:00 – 19:00

Sâmbătă, 21 februarie: 10:00 – 19:00

Duminică, 22 februarie: 10:00 – 18:00

Intrarea este liberă.

Peste 3.000 de metri pătrați de inspirație

Cu o suprafață de peste 3.000 de metri pătrați, evenimentul oferă un spațiu generos pentru prezentarea celor mai noi tendințe din domeniul nunților. Pentru multe cupluri, târgul reprezintă o oportunitate de a economisi timp, având acces la o varietate de furnizori într-un singur loc.

Wedding Expo Sibiu a devenit, de-a lungul anilor, un reper în Transilvania pentru industria evenimentelor, atrăgând anual mii de vizitatori. Organizatorii anunță deja că ediția din noiembrie 2026 își propune să depășească așteptările participanților.

Cei interesați pot obține mai multe informații și actualizări pe site-ul oficial al evenimentului, www.weddingexpo.ro, sau pe pagina de Facebook a expoziției.

Wedding Expo Sibiu 2026 are loc la Redal Expo, pe strada I.S. Bach nr. 1-4, în Sibiu.