concedierile din administrație: polițiștii locali din sibiu și cisnădie pot respira ușurați

Noua reformă administrativă, care vrea să limiteze numărul polițiștilor locali la unul singur pentru fiecare 1.200 de locuitori, a stârnit temeri privind posibile concedieri în primăriile din județ. La Sibiu și Cisnădie veștile sunt totuși liniștitoare: niciun agent nu va fi trimis acasă.

Redimensionarea numărului de polițiști locali în funcție de situația demografică a unităților administrativ-teritoriale se numără printre măsurile incluse în proiectul de OUG privind administrația publică, în forma agreată de coaliția de guvernare. Proiectul, care se află în prezent în consultare publică, prevede următoarele:

1 post de polițist local pentru fiecare 1.200 de locuitori pentru comune, orașe, municipii și sectoare ale municipiului București;

1 post pentru fiecare 6.500 de locuitori pentru județe, respectiv municipiul București;

unitățile administrativ-teritoriale cu numărul locuitorilor mai mic de 4.500 nu pot înființa poliție locală decât dacă cheltuielile secțiunii de funcționare sunt asigurate integral din venituri proprii. În acest caz numărul este de maxim 3 polițiști locali. Numărul posturilor astfel determinat poate fi prevăzut şi utilizat numai pentru serviciul public de poliţie locală, respectiv serviciul de pază a obiectivelor de interes judeţean;

numărul maxim de posturi rezultat la poliția locală cuprinde funcționari publici care ocupă funcții publice specifice de polițist local, funcționari publici care ocupă funcții publice generale și personal contractual.

Cifrele arată că, atât Sibiu, cât și Cisnădie, sunt pe „deficit”, având mai puțini oameni în uniformă decât le-ar permite legea.

La Cisnădie e nevoie de „întăriri”, nu de tăieri

Primarul orașului Cisnădie, Mircea Orlățan, privește cu calm noile reglementări, dintr-un motiv cât se poate de practic: orașul are deja o echipă mai mică decât pragul maxim impus.

„Avem 14 polițiști locali și, dacă ne luăm după datele de la INS din anul 2024 privind populația orașului, am avea dreptul la 22 de agenți. Suntem sub acel număr,”, a precizat edilul.

Orlățan a mai adăugat că nu se vor face concedieri în rândul funcționarilor din primărie, ba din contră, este nevoie de noi angajări. „Nu vom fi afectați de nimic, pentru că suntem puțini. Avem 85 de posturi ocupate, iar cu acea tăiere de 30% am avea voie să avem 90. Populația Cisnădiei crește puternic. O să mai angajăm oameni acolo unde suntem deficitari, cum ar fi la urbanism, la tehnic și la taxe și impozite”, a spus primarul Cisnădiei.

Nici Poliția Locală Sibiu nu are motive de îngrijorare

Nici la Sibiu situația nu stă diferit. Calculele arată că, la o populație de puțin peste 162.000 de locuitori, noua regulă permite un maximum de 135 de posturi în cadrul Poliției Locale.

Cum la finalul anului trecut Poliția Locală Sibiu funcționa cu 127 de angajați, dintre care 93 cu funcții specifice de polițist local, serviciul public din cadrul Primăriei se află într-o zonă de siguranță.