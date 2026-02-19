consiliul județean sibiu se retrage din ansamblul regiunilor europene după aproape 30 de ani: explică și motivul

Consiliul Județean (CJ) Sibiu se va retrage din Ansamblul Regiunilor Europene (ARE), o rețea independentă de regiuni, fondată în 1985, pentru a promova cooperarea interregională și pentru a consolida rolul regiunilor în procesul decizional european. Decizia a venit ca urmare a implicării județului în alte colaborări mult mai eficiente.

CJ Sibiu a aderat la această structură în anul 1997. Obiectivul colaborării a fost consolidarea cooperării interregionale, facilitarea schimbului de bune practici, creșterea vizibilițății județului la nivel european și identificarea de oportunități de finanțare și parteneriate.

Dar, fiindcă județul Sibiu este implicat, în prezent, în diverse activități de cooperare externă, care au mecanisme alternative și parteneriate directe, mult mai eficiente și mai bine aliniate la obiectivele de dezvoltare locală și regională, CJ Sibiu a decis să se retragă din ARE.

Instituția explică faptul că „cotizația anuală aferentă statutului de membru reprezintă o cheltuială constantă din bugetul local, care, în actualul context financiar, necesită o justificare temeinică prin rezultate concrete și măsurabile”.

Prin urmare, în vederea asigurării unei gestionări responsabile a tuturor resurselor publice, CJ Sibiu a decis să se retragă din Ansamblul Regiunilor Europene. „Decizia de retragere a fost determinată de o reevaluare a priorităților instituționale și a resurselor financiare disponibile, în vederea concentrării eforturilor și bugetului asupra proiectelor județene aflate în derulare. Această măsură reprezintă exclusiv o decizie administrativă de eficientizare a participării județului la structurile de cooperare internațională”, se arată într-un raport de specialitate.

În ședința de la finalul acestei luni, consilierii județeni vor aproba un proiect de hotărâre privind retragerea din această structură.