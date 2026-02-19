crima pentru avere: femeia din sibiu care și-a omorât mama și asistenta care a ajutat-o rămân în arest

Amiana Păștină și Camelia Popa, cele două sibience acuzate de omor calificat, au ajuns joi în fața judecătorilor Tribunalului Sibiu. Instanța a decis prelungirea arestului preventiv.

Femeia care și-a omorât mama, dar și asistenta medicală din Cisnădie care a ajutat-o să comită fapta, au ajuns în fața magistraților pentru prelungirea măsurii arestului preventiv. Cele două vor mai sta încă 30 de zile în spatele gratiilor.

„Admite propunerea formulată de Parchetul de pe lângă Tribunalul Sibiu și în consecință: (…) dispune prelungirea duratei măsurii arestării preventive, pentru o perioadă de câte 30 zile, începând cu data de 26.02.2026, până la data de 27.03.2026, inclusiv, față de fiecare din inculpatele: P.A., cercetată sub aspectul săvârșirii infracțiunii de omor calificat (…) și P.C.M., cercetată sub aspectul săvârșirii infracțiunii de omor calificat”, se arată în soluția dată joi de judecătorii Tribunalului Sibiu.

Vă reamintim că cele două sunt acuzate că au omorât o contabilă în vârstă de 59 de ani din Sibiu. Una dintre inculpate este chiar fiica femeii, care a vrut să pună mâna pe averea sa. Cealaltă inculpată este o asistentă medicală din Cisnădie. Pe parcursul anchetei, oamenii legii au descoperit încă o complice: Adriana Viliginschi, fostă concubină a omului de afaceri Adrian Kreiner. Și ea a fost băgată în arest. (DETALII AICI)