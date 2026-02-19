Împrumuturile de la C.A.R. Învățământ Sibiu (Casa de Ajutor Reciproc) reprezintă o modalitate rapidă și fără bătăi de cap pentru profesori de a accesa fonduri în situații urgente. Zeci de profesori au apelat la împrumuturi prin C.A.R. Învățământ Sibiu în anii precedenți, dar și mai mulți au apelat la inistituția financiară dedicată membrilor de sindicat.

În contextul scumpirilor din ultimul an, deși costul vieții aproape că s-a dublat din cauza majorării prețurilor la alimente și mai ales la servicii, dascălii gasesc un colac de salvare atunci cand au nevoie de imprumuturi de bani, chiar în propria ogradă.

Chiar dacă imprumutul de la CAR este mult mai avantajos, dascălii apelează la el atunci cand au o nevoie urgentă. Chiar și așa la Sibiu sunt peste 2.000 de cadre didactice care pot apela la acest tip de credit și este posibil ca în acest an mulți dintre ei să utilizeze această soluție, în contextul în care creșterea costului vieții va continua.

Anul trecut, 136 de cadre didactice au apelat la C.A.R. Învățământ Sibiu, comparativ cu 132 de profesori și învățători în 2024. De la începutul acestui an și până în prezent, doar 14 profesori au solicitat un împrumut prin C.A.R.

Asociația C.A.R. Învățământ Sibiu include și alte categorii de personal din învățământ, precum și din alte sectoare de activitate.

„Nu a fost nevoie”

Trei profesori de la trei școli diferite din Municipiul Sibiu au declarat că nu au apelat niciodată la un împrumut prin C.A.R. „Nu am apelat niciodată”, a spus atât o profesoară de la Colegiul Național „Gheorghe Lazăr” din Sibiu, cât și un cadru didactic de la Colegiul „Octavian Goga”.

„Nu am apelat. Momentan nu a fost nevoie și nici nu m-am documentat în privința condițiilor și procedurilor”, a adăugat o profesoară de la Liceul de Artă din Sibiu.

Un C.A.R. al membrilor de sindicat, mai atractiv pentru profesori

Sindicatul Învățătorilor (SIP) reprezintă o altă opțiune pentru cei interesați de un împrumut rapid în situații de criză. Profesorul de geografie Constantin Dincă spune că a apelat cu încredere la CAR, considerând că este un mod rapid de a te împrumuta fără bătăi de cap.

„Eu am apelat la CAR-ul de la sindicat în situații chiar extreme, și, fiind nevoie rapidă, s-a rezolvat imediat, iar la sfârșitul lunii deja puteam să folosesc banii. La bancă îți trebuie multe documente, aici îți ajung o cerere și doi giranți și merge foarte repede. Reținerea ratelor se face direct din statul de plată, nu mai trebuie să mergi să plătești sau să depui, se ia direct din salariu. La sindicat, poți să iei de 3 până la 5 ori fondul pe care îl ai. De exemplu, dacă ai un fond de 2.000 de lei, poți să mergi până la un împrumut de 10.000 de lei, cu termen maxim de rambursare de 2 ani. Pentru mine, CAR a fost o soluție excelentă”, a spus Constantin Dincă.

Leonard Stancu, Președintele Sindicatului SIP Sibiu explică de ce C.A.R-ul sindicatului etse unul avantajos. „Sunt interesați permanent. C.A.R. se adresează exclusiv membrilor de sindicat și familiilor lor, precum soț și soție, și reprezintă un adevărat plus. La CAR Sibiu sunt peste 2.000 de cadre didactice. Condițiile sunt mai bune decât oriunde: dobânzile sunt mici, împrumuturile avantajoase. Dacă am mai avut nevoie, am apelat la CAR și am obținut sprijin rapid. De obicei, solicitările au un obiectiv clar: omul vrea să schimbe mașina sau să își însoare copilul. CAR permite membrilor să își atingă aceste obiective”, a declarat Leonard Stancu, Președintele Sindicatului SIP Sibiu.