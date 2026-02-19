după analiza cca a greșelilor din meciul cu cfr, dorinel munteanu ripostează: „nu mă încălzește cu nimic scuzarea lor”

Dorinel Munteanu , antrenorul echipei FC Hermannstadt, a reacționat după analiza prezentată de Kyros Vassaras, șeful Comisiei Centrale a Arbitrilor, privind fazele controversate din ultima etapă a Superligii. Analiza a inclus și două faze din partida Hermannstadt – CFR Cluj 0-1, însă una dintre cele mai importante situații de joc nu a fost prezentată.

Tehnicianul sibienilor a declarat că explicațiile oferite de CCA nu schimbă realitatea din teren și nici rezultatul partidei.

„Nu mă încălzește și nici nu mă mulțumește, pentru că fapta e trecută. Sigur, este ceva normal ce s-a petrecut până acum, cu scuzele de rigoare, dar fapta este comisă, adică greșeala a fost făcută de arbitri, meciul este pierdut, n-am câștigat niciun punct. Chiar nu mă încălzește cu nimic scuzarea lor. Eu, cel puțin, nu vreau să intru într-o polemică, fiindcă n-am niciun câștig de cauză dintr-o polemică cu arbitrajul, dar este clar că problema este și la ei, nu numai la jucători, la ieșirile necontrolate și așa mai departe. Eu cred că ei sunt prea siguri pe ei și de aceea tot fac greșeli.”

În cadrul aceleiași intervenții la Sport Total FM, Dorinel Munteanu a fost întrebat și dacă Mihai Stoichiță ar putea reprezenta o variantă pentru postul de selecționer al României.

Răspunsul antrenorului Hermannstadt a fost categoric:

„Nu, nu cred că e o variantă bună, pentru că domnul Stoichiță, chiar dacă a avut experiență în antrenorat, a dispărut de foarte mult timp din cadru. Chiar dacă este în jurul fotbalului, nu poate să fie pe bancă. Dânsul nu poate să-l întreacă, din punctul meu de vedere, pe Mircea Lucescu în ceea ce face. Dacă Mircea Lucescu nu poate să fie pe bancă — deși ne dorim să fie, pentru că cu dânsul am plecat la drum, cu dânsul trebuie să terminăm — sănătatea dânsului este cea mai importantă.”

Declarațiile vin într-un moment tensionat după partida pierdută de Hermannstadt în fața CFR Cluj, meci marcat de faze controversate și dezbateri privind arbitrajul.