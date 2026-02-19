fc hermannstadt reacție dură la adresa cca: ”pe cine protejați, domnilor?” - sibiul cere publicarea convorbirilor dintre arbitrii meciului cu cfr

FC Hermannstadt și-a exprimat public nemulțumirea și indignarea față de lipsa de reacție a Comisiei Centrale a Arbitrilor, după mai multe faze considerate importante în meciul disputat împotriva CFR Cluj, în etapa a 27-a din Superliga României.

Într-un comunicat oficial, clubul sibian critică faptul că CCA ar fi refuzat să prezinte public analiza tuturor momentelor litigioase din timpul partidei.

„Ne referim aici la refuzul CCA de a prezenta public analiza tuturor momentelor litigioase din timpul meciului cu CFR Cluj. Considerăm că acest fapt este o sfidare la adresa clubului nostru, a competiției, dar și a celorlalte cluburi din Superliga”, transmite Hermannstadt.

Clubul ridică și o întrebare directă la adresa forului de arbitraj:

„Pe cine protejați, domnilor?”

Reprezentanții echipei din Sibiu susțin că, din moment ce baremurile de arbitraj sunt plătite în mod egal de toate cluburile, arbitrajul ar trebui să fie unul corect și echitabil pentru toți participanții.

„Cât timp baremurile de arbitraj sunt plătite în mod egal de toate cluburile, dreptatea pe teren trebuie împărțită la fel, adică în mod egal, nu preferențial!”, se mai arată în comunicat.

A.F.C. Hermannstadt solicită public ca CCA să prezinte o analiză detaliată a arbitrajului de la partida cu CFR Cluj, inclusiv înregistrările audio dintre arbitri și convorbirile purtate cu camera VAR.