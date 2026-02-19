fratele regelui charles, reținut de poliție: este anchetat în dosarul epstein

Fostul prinț britanic Andrew Mountbatten-Windsor a fost reținut de poliția britanică chiar în ziua în care a împlinit 66 de ani.

Acesta a fost reținut joi dimineață, 19 februarie, însă locația și circumstanțele arestării nu au fost făcute publice. Fratele regelui Charles este anchetat în legătură cu presupuse fapte abuz în exercitarea unei funcții publice.

Potrivit analistului în domeniul poliției, Danny Shaw a afirmat că perioada maximă de reținere a fostului prinț poate ajunge la 96 de ore, însă pentru aceasta sunt necesare mai multe prelungiri aprobate de ofițeri superiori și de o instanță.

Potrivit Mediafax, Andrew Mountbatten-Windsor va fi plasat „într-o celulă dintr-un centru de reținere”, dotată cu un pat și o toaletă, fără tratament special, unde va aștepta audierea de către anchetatori.

Într-un comunicat oficial, Thames Valley Police a transmis:

„Ca parte a investigației, astăzi (19/2) am arestat un bărbat în vârstă de peste 60 de ani din Norfolk, sub suspiciunea de misconduct in public office, și efectuăm percheziții la adrese din Berkshire și Norfolk. Bărbatul rămâne în custodia poliției în acest moment. Nu vom face public numele persoanei arestate, conform procedurilor naționale. Reamintim că acest caz este activ, iar orice expunere publică trebuie făcută cu grijă pentru a evita riscul de a afecta procedurile judiciare.”

Poliția britanică a ajuns la reședința lui Andrew Mountbatten-Windsor, Wood Farm din Norfolk, cu cel puțin șase vehicule neinscripționate și mai mulți ofițeri în civil. Acțiunea survine pe fondul investigațiilor legate de legăturile fostului prinț cu controversatul finanțator Jeffrey Epstein.

Cine este Andrew Mountbatten-Windsor

Andrew Mountbatten-Windsor este fiul cel mai mic al Reginei Elisabeta a II-a și al Prințului Philip, Duce de Edinburgh, făcând parte din familia regală britanică. Născut pe 19 februarie 1960, el deține titlul de Prințul Andrew, Duce de York. De-a lungul vieții, a îndeplinit mai multe îndatoriri publice și militare, servind în Marina Regală Britanică, unde a participat la misiuni în timpul războiului din Falkland (1982). Andrew a fost cunoscut pentru implicarea sa în afaceri internaționale și proiecte de promovare a tineretului și antreprenoriatului prin diverse fundații și organizații caritabile.

În ultimii ani, Andrew Mountbatten-Windsor a fost subiectul unor controverse majore, legate de relațiile sale personale și implicații juridice internaționale, care i-au afectat imaginea publică și rolul în familia regală. În 2022, după decizia sa de a se retrage din viața publică oficială, titlul său și atribuțiile regale au fost limitate, iar aparițiile sale publice au devenit extrem de rare. Cu toate acestea, el rămâne un membru important al dinastiei Windsor și continuă să fie monitorizat atent de presă și opinia publică.

FOTO https://www.walesonline.co.uk/