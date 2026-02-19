grindeanu, încă un atac direct la bolojan: „nu rezonez cu atitudinea asta de felcer”

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat, în direct la Digi24, că are viziuni diferite față de premierul Ilie Bolojan, subliniind că stilul acestuia de a lua decizii nu este unul cu care să rezoneze.

„Poate uneori atitudinea asta mai de felcer, care mai întâi taie și după aceea măsoară, e una cu care nu rezonez. Nu fac lucrurile în forma asta. Măsor foarte bine și după aceea iau decizii de tăiere”, a afirmat liderul PSD.

Grindeanu a precizat că îl cunoaște pe Ilie Bolojan dinainte ca acesta să devină prim-ministru și că între ei există o relație instituțională.

„Îl știu pe Ilie Bolojan dinainte de a fi prim-ministru. Am o relație instituțională cu domnia sa. Ce spun public îi spun și în privat. Cu domnul Ilie Bolojan, nu suntem cu inimioare trimise pe grupuri de WhatsApp. De asta spun, că nu suntem la apropierea asta și nu cred că asta așteaptă românii de la noi”, a declarat Grindeanu.

Declarațiile vin în contextul în care, săptămâna trecută, după intrarea României în recesiune tehnică, liderul PSD l-a criticat dur pe premier, susținând că există un responsabil pentru direcția actuală a țării.

„Există un vinovat pentru direcția în care România a fost împinsă: încăpățânarea dusă la absurd, rezistența acerbă la orice argument rațional, obsesia permanentă pentru imagine și calculele personale în locul dialogului real și al soluțiilor economice solide. Acesta este adevăratul bilanț la șase luni de mandat”, a declarat Sorin Grindeanu.