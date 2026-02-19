gripa dă înapoi la sibiu, însă spitalele încă primesc zeci de pacienți

Cea de-a șaptea săptămână de monitorizare a activității virale indică o scădere semnificativă a numărului de cazuri de gripă. Această evoluție pozitivă vine după mai multe săptămâni în care incidența infecțiilor gripale din județul Sibiu a fost ridicată, afectând în special persoanele vârstnice și copiii.

În același timp, s-a înregistrat o ușoară diminuare a pneumopatiilor, semn că presiunea asupra sistemului medical scade treptat. Infecțiile acute ale căilor respiratorii superioare rămân însă stabile, cu peste 1.900 de cazuri raportate, ceea ce subliniază necesitatea menținerii măsurilor de prevenție și a monitorizării constante a evoluției acestor afecțiuni.

Gripa

În perioada 09-15 februarie, s-au înregistrat 148 de cazuri de gripă, în scădere cu 150 față de săptămâna precedentă și cu 244 față de aceeași perioadă a sezonului anterior. Dintre acestea, 15 cazuri au fost confirmate prin teste de laborator (8 bărbați și 7 femei, cu vârste între 47 și 83 de ani), toate infectate cu virus gripal de tip A.

Formele de boală au fost ușoare și medii, iar internarea a fost recomandată în 25,67% din cazuri, în special pentru vârstnici. Până la finalul săptămânii trecute, 27.844 de persoane s-au vaccinat împotriva gripei, cu peste 4.300 mai multe decât în sezonul 2024-2025.

GRIPĂ TOTAL 0-1 2-4 5-14 15-49 50-64 >65 TOTAL 148 11 31 36 37 8 25 INTERNĂRI 38 5 8 3 3 2 17 DECESE 0 0 0 0 0 0 0 % 7,43% 20,94% 24,32% 25% 5,40% 16,89%

Infecții acute ale căilor respiratorii superioare (IACRS)

Numărul cazurilor a scăzut ușor cu 10 față de săptămâna trecută, însă rămâne cu 788 de cazuri mai mic față de aceeași perioadă a sezonului anterior. Majoritatea cazurilor au fost ușoare, internarea fiind necesară doar în 2,81% din situații, cele mai multe cazuri fiind înregistrate la copii și adulți tineri.

IACRS TOTAL 0-1 2-4 5-14 15-49 50-64 >65 TOTAL 1.916 135 269 594 679 133 106 INTERNĂRI 54 28 13 7 3 1 2 DECESE 0 0 0 0 0 0 0 % 7,04% 14,03% 31% 35,43% 6,49% 5,53%

Pneumopatii

În aceeași perioadă, s-au raportat 462 de cazuri, în scădere cu 61 față de săptămâna trecută și cu aproape 250 față de sezonul anterior. Deși majoritatea formelor au fost ușoare sau medii, internarea a fost necesară în 36,14% din cazuri, cele mai multe cazuri și internări fiind înregistrate la persoanele de peste 65 de ani.

PNEUMOPATII TOTAL 0-1 2-4 5-14 15-49 50-64 >65 TOTAL 462 30 52 39 112 89 140 INTERNĂRI 167 17 13 9 19 30 79 DECESE 0 0 0 0 0 0 0 % 6,49% 11,25% 8,44% 24,24% 19,26% 30,30%

Directorul DSP Sibiu, ec. Horațiu Cojocaru, recomandă menținerea măsurilor de igienă și protecție, chiar dacă numărul cazurilor scade, subliniind că vaccinarea rămâne un aliat important în reducerea severității bolii.

FOTO https://www.medlife.ro/