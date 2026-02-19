gripa dă înapoi la sibiu, însă spitalele încă primesc zeci de pacienți

Cea de-a șaptea săptămână de monitorizare a activității virale indică o scădere semnificativă a numărului de cazuri de gripă. Această evoluție pozitivă vine după mai multe săptămâni în care incidența infecțiilor gripale din județul Sibiu a fost ridicată, afectând în special persoanele vârstnice și copiii.
În același timp, s-a înregistrat o ușoară diminuare a pneumopatiilor, semn că presiunea asupra sistemului medical scade treptat. Infecțiile acute ale căilor respiratorii superioare rămân însă stabile, cu peste 1.900 de cazuri raportate, ceea ce subliniază necesitatea menținerii măsurilor de prevenție și a monitorizării constante a evoluției acestor afecțiuni.
Gripa
În perioada 09-15 februarie, s-au înregistrat 148 de cazuri de gripă, în scădere cu 150 față de săptămâna precedentă și cu 244 față de aceeași perioadă a sezonului anterior. Dintre acestea, 15 cazuri au fost confirmate prin teste de laborator (8 bărbați și 7 femei, cu vârste între 47 și 83 de ani), toate infectate cu virus gripal de tip A.
Formele de boală au fost ușoare și medii, iar internarea a fost recomandată în 25,67% din cazuri, în special pentru vârstnici. Până la finalul săptămânii trecute, 27.844 de persoane s-au vaccinat împotriva gripei, cu peste 4.300 mai multe decât în sezonul 2024-2025.
|GRIPĂ
|TOTAL
|0-1
|2-4
|5-14
|15-49
|50-64
|>65
|TOTAL
|148
|11
|31
|36
|37
|8
|25
|INTERNĂRI
|38
|5
|8
|3
|3
|2
|17
|DECESE
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|%
|7,43%
|20,94%
|24,32%
|25%
|5,40%
|16,89%
Infecții acute ale căilor respiratorii superioare (IACRS)
Numărul cazurilor a scăzut ușor cu 10 față de săptămâna trecută, însă rămâne cu 788 de cazuri mai mic față de aceeași perioadă a sezonului anterior. Majoritatea cazurilor au fost ușoare, internarea fiind necesară doar în 2,81% din situații, cele mai multe cazuri fiind înregistrate la copii și adulți tineri.
|IACRS
|TOTAL
|0-1
|2-4
|5-14
|15-49
|50-64
|>65
|TOTAL
|1.916
|135
|269
|594
|679
|133
|106
|INTERNĂRI
|54
|28
|13
|7
|3
|1
|2
|DECESE
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|%
|7,04%
|14,03%
|31%
|35,43%
|6,49%
|5,53%
Pneumopatii
În aceeași perioadă, s-au raportat 462 de cazuri, în scădere cu 61 față de săptămâna trecută și cu aproape 250 față de sezonul anterior. Deși majoritatea formelor au fost ușoare sau medii, internarea a fost necesară în 36,14% din cazuri, cele mai multe cazuri și internări fiind înregistrate la persoanele de peste 65 de ani.
|PNEUMOPATII
|TOTAL
|0-1
|2-4
|5-14
|15-49
|50-64
|>65
|TOTAL
|462
|30
|52
|39
|112
|89
|140
|INTERNĂRI
|167
|17
|13
|9
|19
|30
|79
|DECESE
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|%
|6,49%
|11,25%
|8,44%
|24,24%
|19,26%
|30,30%
Directorul DSP Sibiu, ec. Horațiu Cojocaru, recomandă menținerea măsurilor de igienă și protecție, chiar dacă numărul cazurilor scade, subliniind că vaccinarea rămâne un aliat important în reducerea severității bolii.
Ultima oră
- Percheziții DIICOT la Sibiu: droguri ascunse și îngropate și 2 dealeri reținuți / foto acum 15 minute
- FC Hermannstadt reacție dură la adresa CCA: ”Pe cine protejați, domnilor?” – Sibiul cere publicarea convorbirilor dintre arbitrii meciului cu CFR acum 32 de minute
- Protest uriaș în fața Guvernului: minerii au ieșit în stradă acum 51 de minute
- Se simte miros de primăvară: verdețuri proaspete și legume pentru toate buzunarele la Piața Cibin / foto acum o oră
- Seniorii Sibiului care au spus „nu” bătrâneții. Dansează pe vals și salsa ca în tinerețe: “Emoția nu are termen de expirare” / video foto acum o oră