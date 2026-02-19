guvernul ia măsuri dure: reducerea cu 25 la sută a posturilor din prefecturi, iar comunele mici nu pot să mai aibă poliție locală

Reducerea de posturi din instituția prefectului și din poliția locală, precum și înființarea „Fondului de regenerare locală”, se numără printre principalele măsuri propuse în proiectul de ordonanță de urgență privind administrația publică, în forma agreată de coaliția de guvernare, publicat în consultare publică pe site-ul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației.

Potrivit proiectului, modificările propuse prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 63/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale urmăresc reducerea cu 30% a numărului maxim de posturi comunicat de instituția prefectului, dar nu mai mult de 20% din posturile ocupate în prezent.

Potrivit Agerpres, prefecții vor avea termen de 20 de zile de la publicarea ordonanței pentru a comunica numărul maxim de posturi către fiecare unitate administrativ-teritorială. Reorganizarea aparatelor de specialitate ale primarilor și consiliilor județene, precum și a instituțiilor publice locale înființate prin hotărâri ale autorităților deliberative, se va realiza până cel târziu la 1 iulie 2026. Autoritățile susțin că aceste măsuri vor optimiza atât resursele umane, cât și bugetele locale.

De asemenea, proiectul introduce două noi categorii pentru comune, în funcție de numărul locuitorilor: între 20.000–50.000 și peste 50.000 de locuitori, pentru a le permite să aibă mai multe posturi dedicate serviciilor publice.

Redimensionarea posturilor de poliție locală

Numărul de polițiști locali va fi ajustat în funcție de dinamica socială și de situația demografică astfel:

un post pentru fiecare 1.200 de locuitori pentru comune, orașe, municipii și sectoarele municipiului București;

un post pentru fiecare 6.500 de locuitori pentru județe și municipiul București;

unitățile administrativ-teritoriale cu mai puțin de 4.500 de locuitori pot înființa poliție locală doar dacă cheltuielile de funcționare sunt acoperite integral din venituri proprii, cu maximum trei polițiști;

numărul maxim de posturi include funcționari publici cu funcții specifice de polițist local, funcționari cu funcții publice generale și personal contractual.

Fondul de regenerare locală

Proiectul introduce „Fondul de regenerare locală”, care va putea reprezenta până la 5% din veniturile încasate la nivel local și va fi destinat conservării patrimoniului imobiliar valoros din punct de vedere cultural, istoric și arhitectural. Fondul poate fi majorat pe parcursul anului, cu aprobarea autorităților competente, pentru activități de protejare și valorizare a patrimoniului.

Măsuri suplimentare