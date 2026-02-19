milionar de 102 ani, răpit de familie din spital: cui voia să lase întreaga avere / video

Un milionar în vârstă de 102 ani a fost răpit de rudele sale chiar din fața unui spital din Taipei.

Motivul este halucinant. Apropiații au aflat că bărbatul s-a căsătorit în secret cu îngrijitoarea sa, în vârstă de 68 de ani.

Potrivit Adevarul, scenele tensionate au fost surprinse în fața unității medicale. Centenarul, aflat într-un scaun cu rotile, ieșea de la o consultație împreună cu noua sa soție, în momentul în care mai mulți membri ai familiei au intervenit brusc.

Aceștia au împins-o pe femeie și au preluat controlul scaunului cu rotile, plecând cu bărbatul. În timpul altercației, femeia a fost rănită și a strigat după ajutorul poliției.

Familia le-a declarat anchetatorilor că bătrânul este tatăl și socrul lor. Copiii milionarului susțin că au aflat despre căsătorie abia pe 8 ianuarie, când au încercat să îl viziteze, însă li s-ar fi refuzat accesul. Aceștia o acuză pe îngrijitoare că l-ar fi izolat de familie și că ar fi profitat de starea sa mentală pentru a-i obține averea.

Averea totală a milionarului este estimată între 16 și 19 milioane de euro și include mai multe proprietăți și terenuri în Taipei.

Potrivit informațiilor apărute în presa internațională, bărbatul ar fi transferat către partenera sa și către copiii acesteia șapte terenuri și o poliță de asigurare în valoare de 2 milioane de euro. Valoarea totală a bunurilor transferate depășește 4,8 milioane de euro.

Femeia respinge toate acuzațiile. Ea a depus plângeri pentru constrângere și insultă publică și a solicitat un ordin de protecție împotriva membrilor familiei.

Autoritățile au confirmat că bărbatul a îndeplinit toate condițiile legale pentru încheierea căsătoriei. Conform legislației taiwaneze, persoanele cu capacitate legală deplină se pot căsători indiferent de vârstă.