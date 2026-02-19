mobilizare de amploare în sibiu: intervenție „școală” a pompierilor la un șantier rezidențial / foto video

Pompierii sibieni desfășoară joi, 19 februarie, un exercițiu de amploare pe Calea Șurii Mici din municipiul Sibiu, într-un complex rezidențial aflat încă în construcție.
Conform primelor date, la fața locului sunt detașate mai multe autospeciale de stingere, centrul mobil de comandă, o autoscară, dar și ambulanțe SMURD.
Autoritățile locale transmit că, deși activitatea poate provoca un anumit disconfort în spațiul public, exercițiile sunt necesare și aduc beneficii comunității, contribuind la pregătirea unei reacții rapide și eficiente în situații de urgență.
