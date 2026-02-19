noapte violentă într-un sat din sibiu: bărbat snopit în bătaie în propria locuință / video

În cursul zilei de ieri, 18 februarie, polițiștii sibieni au reținut pentru 24 de ore un bărbat în vârstă de 29 de ani, din localitatea Hoghilag.
Acum, tânărul este cercetat pentru violare de domiciliu, lovire sau alte violențe și distrugere.
Incidentul s-a produs în noaptea de 17 spre 18 februarie, în jurul orei 03:00. Potrivit anchetatorilor, bărbatul în vârstă de 29 de ani ar fi pătruns în locuința unui consătean în vârstă de 50 de ani, l-ar fi agresat fizic și ar fi distrus sistemul de închidere al porții de acces.
Pe baza probelor strânse, polițiștii au dispus reținerea tânărului pentru 24 de ore, acesta fiind încarcerat în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă Mureș.
