percheziții diicot la sibiu: droguri ascunse și îngropate și 2 dealeri reținuți / foto

La Sibiu, procurorii DIICOT au destructurat o rețea de trafic de droguri de mare risc care ar fi alimentat consumatori din municipiu, dar și din Piatra Neamț.

În cursul zilei de ieri, 18 februarie, procurorii au dispus reținerea a doi inculpați, în vârstă de 27 și 51 de ani, cercetați pentru trafic de droguri de mare risc. În cazul bărbatului de 51 de ani, anchetatorii au reținut și infracțiunea de efectuare fără drept de operațiuni cu substanțe susceptibile de a avea efecte psihoactive, în formă continuată.

Tot în acest dosar instrumentat la Sibiu, procurorii au dispus măsura controlului judiciar față de un alt inculpat, acuzat că ar fi sprijinit activitatea infracțională a coinculpatului de 51 de ani.

Potrivit anchetatorilor, în perioada octombrie 2025 – februarie 2026, inculpații ar fi procurat, deținut și vândut droguri de mare risc sub formă de substanță cristalizată – 4 CMC, către consumatori din Sibiu și Piatra Neamț.

O parte importantă a activității s-ar fi desfășurat în municipiul Sibiu, unde substanțele ar fi fost depozitate și pregătite pentru comercializare.

Sibianul ar fi îngropat sau ascuns drogurile în diverse locații din Sibiu și din zonele limitrofe. În cursul urmăririi penale au fost indisponibilizate peste 300 de grame de substanțe interzise – NEP, 5F-ADB și 4BMC.

Perchezițiile domiciliare efectuate în Sibiu și Piatra Neamț au scos la iveală alte peste 330 de grame de drog de mare risc 4 CMC, o parte fiind deja porționată și ambalată pentru vânzare.

Anchetatorii au mai ridicat o cantitate de substanță vegetală, trei cântare electronice de mare precizie, obiecte purtând urme de substanță, două arme cu bile de metal supuse autorizării, sume de bani în lei și alte mijloace de probă.