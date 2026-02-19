primăria verifică locuințele închiriate în regim hotelier: zeci de imobile nedeclarate corect în 2025 la sibiu

Primăria Sibiu, prin Direcția Fiscală Locală, face demersuri pentru identificarea imobilelor exploatate în regim hotelier, dar nedeclarate ca și clădiri nerezidențiale, în vederea stabilirii și aplicării corecte a impozitului pe proprietate.

În 2025, în urma verificărilor Direcției Fiscale, au fost identificate 60 de imobile din municipiul Sibiu care erau folosite pentru cazare turistică, dar care nu erau declarate corect, ca și clădiri nerezidențiale, de către proprietarii lor. Personale în cauză au omis să depună declarațiile fiscale corespunzătoare și au achitat un impozit mai mic, aferent unui locuințe, deși au desfășurat activitate economică în acestea. Au fost invitați să își clarifice situația și să depună declarația corectă, toți conformându-se solicitării.

Acțiunile de verificare vor continua și în 2026. Direcția Fiscală va solicita informații din partea instituțiilor competente, care dețin date relevante în acest domeniu. De asemenea, vor fi verificate și sesizările primite din partea cetățenilor cu privire la astfel de locuințe care se închiriază pentru cazare. În situațiile în care se constată că în respectivele imobile se desfășoară ilegal această activitate economică, vor fi notificate Direcția Regională Antifraudă Sibiu și Direcția de Control în Turism din cadrul Ministerului Turismului, pentru a fi aplicate măsurile legale.

Primăria Sibiu recomandă proprietarilor care desfășoară activități de închiriere în regim hotelier să își îndeplinească obligațiile legale, înainte de constatarea unor eventuale nereguli. Aceștia sunt invitați la sediul Direcției amintite de pe str. Turismului, nr. 15A pentru a depune declarația fiscală corectă și pentru a achita impozitul corespunzător pentru un imobil nerezidențial.