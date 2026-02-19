protest uriaș în fața guvernului: minerii au ieșit în stradă

Sute de angajați din sectorul energetic protestează joi în fața sediului Guvernului, nemulțumiți de lipsa soluțiilor pentru locurile de muncă, pensii și viitorul minelor Lupeni și Lonea.

Sindicaliștii avertizează că închiderea grupurilor pe cărbune fără alternative funcționale va duce la creșterea facturilor la energie pentru populație și companii.

Potrivit Mediafax, protestul este programat între orele 13:00 și 17:00 și reunește salariați de la Complexul Energetic Oltenia, Nuclearelectrica, Hidroserv, Hidroelectrica, dar și din Valea Jiului. Reprezentanții sindicatelor acuză încălcarea contractelor colective de muncă și absența unor măsuri reale de protecție pentru angajați.

„Sunt două mari probleme. Prima problemă este încălcarea contractului colectiv de muncă a minerilor și energeticienilor pe două drepturi fundamentale și dintotdeauna care au implicat diverse forme la activitatea respectivă. E vorba de tichetele de masă, care au însemnat masă caldă, pe care minerii o au din 1977, pentru activitatea extraordinar de grea în care se desfășoară munca. Al doilea drept încălcat prin contractul colectiv de muncă este legat de voucherele de vacanță”, a declarat Dumitru Pârvulescu, președintele Federației Naționale Mine Energie.

La rândul său, ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a anunțat că în ședința de Guvern de joi a fost inclusă problema bonurilor de masă pentru angajații de la Complexul Energetic Oltenia.

„Vom adopta acest memorandum pentru ca oamenii de la Complexul Energetic Oltenia să-și primească în continuare bonurile de masă. Lucrăm la același mecanism pentru acele companii care își asumă ținte foarte clare de investiții, rezultate financiare și profitabilitate. Avem nevoie ca oamenii care lucrează în aceste companii să fie foarte bine plătiți”, a declarat ministrul Energiei.

