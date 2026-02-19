radu popa, noua speranță a baschetului sibian. puștiul visează să ajungă star la csu: ”sunt pregătit”

La doar 17 ani, Radu Popa este unul dintre cei mai talentați baschetbaliști din noul val al Academiei CSU Sibiu și pariul antrenorului Kevin Popa Calotă pentru viitor.

Conducătorul de joc Radu Popa a debutat deja pentru CSU în Liga Națională anul trecut, la meciul din play-out cu Steaua București. Sibianul joacă constant în acest sezon pentru CSU 2, dar este chemat periodic și la antrenamentele echipei de seniori.

Tânărul și-a început cariera la copii sub îndrumarea lui Alexandru Rubint. ”Am început să joc baschet la vârsta de 6 ani, fiind îndrumat de tatăl meu, care a văzut în mine energia și dorința de a face sport. El a fost cel care m-a dus pentru prima dată în sală și m-a încurajat să încerc, iar acel pas avea să îmi schimbe viața. Primul meu antrenor a fost Alexandru Rubint, cel care m-a format ca jucător timp de șase ani. De la el am învățat bazele baschetului, disciplina și dragostea pentru acest sport, iar perioada aceea a fost fundamentul pe care mi-am construit parcursul de până acum” a spus Radu Popa pentru Ora de Sibiu.

Pentru puștanul din curtea Sibiului rămâne o amintire specială momentul trăit cu echipa U 15 la nivel european în 2023. ”Cea mai frumoasă amintire la CSU este din 2023, când jucam la categoria U15. Am reușit să ne calificăm în primele 8 echipe la un campionat european, iar acel parcurs a fost unul special pentru toată echipa. În meciul decisiv, o pasă din repunere a contribuit la coșul victoriei, acest moment mi-a rămas întipărit în memorie.”

”Nu voi uita niciodată debutul la echipa mare”

Radu își amintește cu emoție de momentul debutului în Liga Națională, petrecut anul trecut, la 16 ani. ”Debutul la echipa mare a fost un moment pe care nu îl voi uita niciodată. Era ultimul meci din sezonul trecut, împotriva lui CSA Steaua București, iar emoțiile au fost puternice încă din clipa în care am pășit în sală. În primele 30 de secunde pe parchet am reușit o intercepție și am înscris primele mele puncte în Liga Națională, ceea ce mi-a dat enorm de multă încredere” își amintește conducătorul de joc.



Tânărul baschetbalist al CSU 2 își dorește să joace cât mai curând pentru echipa mare a Sibiului. ”Pentru viitor îmi propun să fac pasul la echipa de seniori și să îmi construiesc o carieră solidă în baschet. Îmi doresc să evoluez constant, să îmi ating potențialul maxim și să joc la cel mai înalt nivel. Sunt conștient că drumul este lung și că presupune multă muncă, sacrificii și seriozitate, dar sunt pregătit să fac tot ce ține de mine pentru a reuși. Vreau să demonstrez că un jucător tânăr, prin perseverență și disciplină, poate ajunge acolo unde visează.”

Speră ca pe viitor să își construiască un nume în baschetul românesc. ”Visul meu este să devin un jucător important la nivel de seniori și să devin un nume în baschetul românesc și internațional. Îmi doresc să joc în competiții puternice, să reprezint cu mândrie clubul și să contribui decisiv la performanțe importante. Pentru mine, succesul nu înseamnă doar statistici, ci și impactul pe care îl pot avea în jocul echipei” subliniază cu multă maturitate Radu Popa.

Kevin Popa Calotă, sprijin decisiv în formarea lui Radu

Antrenorul lui CSU 2, Kevin Popa Calotă îl apreciază mult pe Radu, devenit una din promisiunile baschetului sibian. Astfel, între tehnician și junior s-a construit o relație specială.

”Am o relație foarte bună cu antrenorul Kevin, bazată pe respect și comunicare. Este un om excepțional și foarte înțelegător, care știe exact prin ce trece un jucător, pentru că și el a fost în aceeași poziție. Discutăm nu doar despre baschet, ci și despre experiențele din cariera sa, care mă ajută să înțeleg mai bine jocul și să cresc și pe plan mental. Sfaturile lui legate de detalii, concentrare și mentalitate au avut un impact important în evoluția mea” punctează R. Popa.

”Îl admir mult pe Filip Adamovic”

Bosniacul Filip Adamovic este preferatul lui Radu Popa de la echipa mare a lui CSU, iar juniorul se inspiră din experiența acestuia. ”La nivel de club, îl admir pe Filip Adamovic. Avem aceeași poziție, de conducător de joc, mă impresionează la el viziunea extraordinară asupra jocului și inteligența baschetbalistică. Știe să controleze ritmul, să ia decizii rapide și eficiente și este un jucător constant, care oferă siguranță echipei. Încerc să învăț din modul în care gestionează momentele importante și cum își conduce echipa” explică juniorul sibian.

Visează să joace pe viitor ca Stephen Curry, campion cu Golden State Warriors și probabil cel mai bun aruncător de la distanță din istoria NBA. ”La nivel mondial, modelul meu este Stephen Curry. Îl admir încă din copilărie pentru felul în care a revoluționat baschetul prin aruncările de la distanță și pentru impactul pe care l-a avut asupra jocului modern. Mă inspiră faptul că, în ciuda unui fizic considerat la început modest pentru NBA, a reușit să atingă performanțe extraordinare prin muncă, încredere și determinare” spune puștiul din curtea lui CSU.

”Prefer activitățile care îmi oferă claritate mentală”

Momentele de liniște îi reîncarcă bateriile pentru jocurile oficiale cu CSU 2. ”În afara baschetului, îmi place să petrec timp cu mine însumi. Nu pentru că nu apreciez prietenii, ci pentru că pentru mine momentele de liniște sunt o modalitate de a mă reîncărca. Îmi place să citesc, să reflectez și să petrec timp cu cățelul meu, lucruri care mă ajută să îmi păstrez echilibrul și concentrarea. Desigur, îmi face plăcere și să ies cu prietenii și să petrec timp alături de ei, însă de multe ori prefer activitățile care îmi oferă calm și claritate mentală” a mai afirmat Radu Popa.