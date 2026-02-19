românia trece la impozit progresiv? răspunsul tranșant al premierului ilie bolojan

Premierul Ilie Bolojan a comentat, la Digi24, declarațiile făcute de guvernatorul BNR, Mugur Isărescu, privind recomandarea Fondului Monetar Internațional referitoare la trecerea României la impozitarea progresivă. Șeful Guvernului a afirmat că o astfel de schimbare nu poate fi făcută într-un termen scurt și că, în actualul context economic, nu reprezintă o prioritate.

Discuția despre impozitul progresiv a reapărut după ce guvernatorul BNR a amintit existența unui acord pe politici economice, nu pe finanțare, între România și FMI. Instituția financiară internațională recomandă analizarea unui sistem de taxare progresivă.

Tema este una sensibilă politic, în condițiile în care Partidul Național Liberal s-a opus în mod constant introducerii acestui model de impozitare.

Premierul a explicat că orice modificare majoră a sistemului fiscal presupune pregătiri administrative și tehnice care durează.

„În schimbarea sistemelor de impozitare nu se poate face de pe o zi pe alta. Are nevoie cel puțin de un an de zile, în așa fel încât să existe capacitatea finanțelor pentru a pune în practică orice fel de politică de schimbare a impozitării. Asta este o constatare care nu ține de abordări politice, ci pur și simplu de capacitatea de a pune o lege în practică”, a declarat Ilie Bolojan.

Șeful Guvernului a subliniat că autoritățile sunt concentrate, în prezent, pe stabilizarea bugetului și pe creșterea colectării veniturilor.

„În ceea ce privește punctul meu de vedere, consider că, în situația actuală, în condițiile în care oricum avem o situație complicată din punct de vedere bugetar, în condițiile în care avem modificări de legi, iar finanțele se concentrează pe combaterea evaziunii fiscale, pe încasarea taxelor și pe digitalizare, nu este de actualitate un astfel de proiect”, a afirmat premierul.

Ce înseamnă impozitarea progresivă

Impozitarea progresivă presupune ca procentul de impozit să crească odată cu venitul, astfel încât persoanele care câștigă mai mult să plătească un procent mai mare din venit ca taxă.

În prezent, România aplică un impozit fix pe venit (flat tax) de 10% pentru majoritatea veniturilor, ceea ce înseamnă că toți contribuabilii plătesc același procent, indiferent de nivelul câștigului.

Susținătorii sistemului progresiv consideră că acesta ar putea fi mai echitabil, deoarece persoanele cu venituri mici ar plăti mai puțin, iar cele cu venituri mari ar contribui mai mult la finanțarea serviciilor publice, ceea ce ar putea reduce inegalitățile sociale.