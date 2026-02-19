ruxandra cibu deaconu în vizită la rheinmetall la mediaș: economia locală are nevoie de investitori puternici

Senatoarea USR de Sibiu, Ruxandra Cibu Deaconu, a transmis că menținerea și crearea de noi locuri de muncă în companiile din județ ar trebui să fie o prioritate pentru toți politicienii sibieni.

Într-o postare publică, aceasta a subliniat că oamenii au nevoie de siguranță și de salarii care să le asigure o viață decentă, iar economia locală are nevoie de susținere constantă.

În acest context, senatoarea a participat la o vizită la Rheinmetall Automecanica Mediaș, companie din industria de apărare a României, unde a avut ocazia să vadă procesul de producție al unor vehicule utilizate de militarii români.

„Menținerea locurilor de muncă și mai ales crearea altora noi în companiile din județul Sibiu ar trebui să fie una dintre preocupările tuturor politicienilor sibieni. Oamenii au nevoie de siguranță și de salarii care să le ofere o viață decentă”, a transmis Cibu.

Ruxandra Cibu Deaconu a mulțumit reprezentanților companiei, precum și celor ai Academiei Forțelor Terestre „Nicolae Bălcescu” din Sibiu, rectorului colonel Dumitru Todosiuc și locotenent-colonelului dr. Alexandru Baboș, pentru informațiile oferite în cadrul întâlnirii. În timpul vizitei au fost prezentate detalii tehnice despre fabrică și despre poziționarea acesteia în cadrul grupului Rheinmetall.

Senatoarea a remarcat spațiile de producție modernizate și faptul că sunt prevăzute noi investiții pentru dezvoltarea pe termen mediu și lung. De asemenea, a evidențiat importanța creșterii gradului de localizare a furnizorilor, ceea ce ar însemna o contribuție mai mare la economia județului și crearea de noi locuri de muncă, atât în fabrică, cât și la partenerii locali.

„Sper să reușim să atragem în județul Sibiu cât mai mulți investitori de acest fel (…) și să le putem oferi sibienilor cât mai multe locuri de muncă bine plătite”, a concluzionat senatoarea USR.