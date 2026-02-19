sălile de păcănele la mâna primăriilor. edilul din cisnădie salută decizia: „este foarte bună”

Fiecare primărie din țară va putea decide soarta sălilor de jocuri de noroc. Mai precis, ele vor alege dacă vor sau nu păcănele pe teritoriul lor. De asemenea, vor decide și regulile jocului: zonele în care pot funcționa, dar și taxele datorate. La Cisnădie, spre exemplu, o sală de jocuri de noroc funcționează chiar lângă sediul primăriei. Edilul Mircea Orlățan salută decizia, spunând că administrația locală trebuie să aibă grijă de cetățenii ei.

Guvernul României propune un proiect de lege care oferă consiliilor locale control deplin asupra sălilor de jocuri de noroc. Primăriile vor putea decide dacă permit sau nu funcționarea „păcănelelor” în localitate. Acolo unde activitatea este acceptată, operatorii vor fi obligați să obțină o autorizație anuală de funcționare.

„În vederea obținerii autorizației de funcționare operatorul economic depune copii de pe licența de organizare a jocurilor de noroc și documente cu privire la spațiului propus pentru organizarea activității. Autorizația de funcționare se acordă sau se respinge prin hotărâre a consiliului local, pe baza criteriilor stabilite prin regulament propriu, cu respectarea priorităților de dezvoltare locală, a normelor de protecție a ordinii și a sănătății și siguranței publice”, se arată în proiectul de OUG aflat în consultare publică.

Consiliile locale vor decide astfel și zonele în care activitățile de jocuri de noroc pot fi desfășurate, cât și cuantumul taxei locale datorate pentru obținerea autorizației de funcționare, calculată în funcție de suprafața spațiului. Taxa locală anuală se va achita în termen de 30 de zile de la emiterea autorizației de funcționare.

Edilul din Cisnădie salută decizia

La Cisnădie, o sală de păcănele funcționează de ani de zile chiar lângă sediul primăriei. Edilul Mircea Orlățan spune că decizia este foarte bună, deoarece, de acum, administrația locală va putea avea un cuvânt de spus în privința zonelor în care se desfășoară astfel de activități.

„Este o decizie foarte bună. Până la urmă, noi trebuie să avem grijă de ce se întâmplă în oraș, de cum impactează populația și tinerii. Într-adevăr, în apropiere de clădirea primăriei, funcționează o sală de jocuri de noroc. Înainte a funcționat o altă firmă, tot cu acest specific, care a plecat când s-a schimbat primarul. Proprietarul a ales să închirieze spațiul unei alte săli. Am încercat să discut cu el, dar nu mai locuiește în România, nu am avut ce să fac. E frustrant, dar eu mă bucur că o să primim dreptul să luăm noi deciziile. Actuala firmă și-a pus și o reclamă pe zid, eu nu puteam să amendez nimic fiindcă e o zonă proprietate istorică. M-am îndreptat către poliția națională, dar nu s-a putut lua nicio măsură. Mă bucur că se va întâmpla asta”, a spus Orlățan.