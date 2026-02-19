scandal la mediaș: 23.000 de litri de motorină pentru nocturna stadionului gaz metan, furați de un funcționar public

Un angajat al S.N.T.G.N. Transgaz SA – Sucursală Mediaș a fost judecat într-un dosar de delapidare, după ce ancheta a arătat că ar fi folosit în interes personal motorina destinată iluminatului nocturn al stadionului Gaz Metan Mediaș.

Cazul a ieșit la iveală în urma unei anchete interne dispuse în 2015 de conducerea Transgaz, sponsor al echipei Gaz Metan Mediaș la acel moment, anunță golazo.ro. Verificările au evidențiat diferențe între cantitățile de motorină alimentate și orele reale de funcționare ale generatorului electrogen folosit pentru iluminarea stadionului.

Suspiciunile au dus la deschiderea unui dosar penal împotriva lui Pușcă Teodor Nichifor, șeful biroului administrativ al sucursalei Transgaz Mediaș, pentru delapidare în formă continuată.

Peste 23.000 de litri de motorină și un prejudiciu de 140.000 de lei

Potrivit motivării Curții de Apel Alba Iulia, în perioada decembrie 2012 – aprilie 2015, inculpatul și-ar fi însușit peste 23.000 de litri de motorină, achiziționată pentru funcționarea generatorului stadionului, însă utilizată în interes propriu sau al familiei.

Prejudiciul stabilit de instanță se ridică la 140.018,37 lei, la care se adaugă penalitățile legale.

Conform actului de sesizare, inculpatul, în calitate de funcționar public și gestionar al carburantului societății, ar fi folosit trei carduri de combustibil pentru alimentarea autovehiculelor personale și ale unei firme deținute de familia sa.

Generatorul stadionului, folosit doar pentru probe tehnice

Raportul de expertiză menționat în dosar arată că generatorul nocturnei era utilizat foarte rar, doar pentru probe tehnice înaintea meciurilor.

„Acest grup electrogen, atunci când pe stadion se jucau meciuri, era doar testat tehnologic în vederea susţinerii iluminatului stadionului în cazul unei avarii, utilajul revenind la starea iniţială după 10 minute de la pornire”, se arată în documentele instanței.

În susținerea acuzațiilor au fost prezentate declarații de martori, înregistrări video din benzinării și rapoarte de expertiză tehnică.

Răspunderea penală s-a prescris

Deși instanța a constatat vinovăția pentru delapidare, pedeapsa penală nu a mai putut fi aplicată, deoarece răspunderea penală s-a prescris la 30 iunie 2023.

Curtea de Apel a menținut însă măsura sechestrului asupra bunurilor inculpatului și l-a obligat la plata prejudiciului de 140.000 de lei către Transgaz, precum și la achitarea cheltuielilor judiciare. Decizia este definitivă.