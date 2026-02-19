se schimbă regulile: suspendarea permisului se ridică doar după achitarea datoriilor către stat

Șoferii își vor putea recupera permisul de conducere numai dacă achită integral toate datoriile către bugetul local, inclusiv amenzile care au dus la suspendarea permisului.

Pentru persoanele fără domiciliu în România, este necesară plata doar a amenzii care a determinat suspendarea permisului. Măsura are ca scop încurajarea achitării datoriilor și prevenirea acumulării creanțelor neplătite, oferind o metodă rapidă și transparentă pentru restabilirea dreptului de circulație.

Modificări pentru permise și regulile de circulație

Proiectul aduce clarificări privind:

Verificarea cunoștințelor despre regulile de circulație.

Suspendarea dreptului de a conduce și procedura de reluare a acestuia.

Posibilitatea de reducere a perioadei de suspendare dacă titularul prezintă dovada achitării tuturor datoriilor și amenzilor.

Secret fiscal: mai puține informații protejate

Potrivit Agerpres, proiectul restrânge lista de informații considerate secret fiscal, eliminând datele de identificare, natura și cuantumul obligațiilor fiscale, precum și alte detalii despre venituri, bunuri, plăți și conturi.

Astfel, informațiile protejate vor include doar: plăți, conturi, rulaje, transferuri de numerar, solduri, încasări, deduceri, credite, datorii, valoarea patrimoniului net și datele din declarații sau documente. Scopul este creșterea transparenței și accesului autorităților fiscale pentru control și verificare.

Certificat de atestare fiscală și PatrimVen

Cumpărătorii de clădiri, terenuri sau mijloace de transport trebuie să prezinte certificat de atestare fiscală care confirmă plata tuturor obligațiilor către bugetul local. Alternativ, această verificare poate fi realizată electronic prin sistemul informatic PatrimVen.

Această măsură asigură legalitatea procesului de dobândire a proprietății și previne evaziunea fiscală, garantând că toate obligațiile fiscale sunt achitate înainte de transferul proprietății.

Consultare publică

Proiectul de ordonanță de urgență privind administrația publică, în forma agreată de coaliția de guvernare, a fost publicat miercuri în consultare publică pe site-ul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, urmând să primească observații și propuneri de la cetățeni și instituții.