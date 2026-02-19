se schimbă regulile: suspendarea permisului se ridică doar după achitarea datoriilor către stat

Șoferii își vor putea recupera permisul de conducere numai dacă achită integral toate datoriile către bugetul local, inclusiv amenzile care au dus la suspendarea permisului.
Pentru persoanele fără domiciliu în România, este necesară plata doar a amenzii care a determinat suspendarea permisului. Măsura are ca scop încurajarea achitării datoriilor și prevenirea acumulării creanțelor neplătite, oferind o metodă rapidă și transparentă pentru restabilirea dreptului de circulație.
Modificări pentru permise și regulile de circulație
Proiectul aduce clarificări privind:
- Verificarea cunoștințelor despre regulile de circulație.
- Suspendarea dreptului de a conduce și procedura de reluare a acestuia.
- Posibilitatea de reducere a perioadei de suspendare dacă titularul prezintă dovada achitării tuturor datoriilor și amenzilor.
Secret fiscal: mai puține informații protejate
Potrivit Agerpres, proiectul restrânge lista de informații considerate secret fiscal, eliminând datele de identificare, natura și cuantumul obligațiilor fiscale, precum și alte detalii despre venituri, bunuri, plăți și conturi.
Astfel, informațiile protejate vor include doar: plăți, conturi, rulaje, transferuri de numerar, solduri, încasări, deduceri, credite, datorii, valoarea patrimoniului net și datele din declarații sau documente. Scopul este creșterea transparenței și accesului autorităților fiscale pentru control și verificare.
Certificat de atestare fiscală și PatrimVen
Cumpărătorii de clădiri, terenuri sau mijloace de transport trebuie să prezinte certificat de atestare fiscală care confirmă plata tuturor obligațiilor către bugetul local. Alternativ, această verificare poate fi realizată electronic prin sistemul informatic PatrimVen.
Această măsură asigură legalitatea procesului de dobândire a proprietății și previne evaziunea fiscală, garantând că toate obligațiile fiscale sunt achitate înainte de transferul proprietății.
Consultare publică
Proiectul de ordonanță de urgență privind administrația publică, în forma agreată de coaliția de guvernare, a fost publicat miercuri în consultare publică pe site-ul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, urmând să primească observații și propuneri de la cetățeni și instituții.
Ultima oră
- Ruxandra Cibu Deaconu în vizită la Rheinmetall la Mediaș: economia locală are nevoie de investitori puternici acum 16 secunde
- Se schimbă regulile: suspendarea permisului se ridică doar după achitarea datoriilor către stat acum 2 minute
- Vreme severă până duminică: ninsori, ger și polei în aproape toată România acum 12 minute
- Guvernul ia măsuri dure: reducerea cu 25 la sută a posturilor din prefecturi, iar comunele mici nu pot să mai aibă poliție locală acum 18 minute
- Tumoare renală uriașă, operată cu succes la Sibiu: a fost scoasă prin laparoscopie 3D acum 29 de minute