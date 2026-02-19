se simte miros de primăvară: verdețuri proaspete și legume pentru toate buzunarele la piața cibin / foto

Chiar dacă zăpada încă acoperă orașul și temperaturile rămân scăzute, primăvara și-a făcut deja simțită prezența în Piața Cibin. Pe tarabele comercianților au apărut primele verdețuri: de la ceapă verde și ridichi, până la urzici, toate disponibile pentru sibienii care vor să aducă primăvara în farfurie.

Miroase a primăvară în Piața Cibin, chiar dacă gradele se apropie de zero. Saci cu spanac proaspăt se găsesc în piață, alături de ceapă verde și ridichi, iar sibienii deja cumpără pentru mesele lor. „Vând spanac de la Bungard. Este semănat din toamnă și este foarte gras și gustos. Vine lume să cumpere, în funcție de buget. Vând kilogramul de spanac cu 15 lei”, a declarat Valerica, comerciantă în Piața Cibin.

Au apărut și urzicile pe tarabele din Piața Cibin. O comerciantă le aduce din Tălmaciu și le vinde cu 10 lei punga, oferind reduceri dacă se cumpără cantități mai mari.

Frigul încă ține clienții acasă

Teodora, o altă comerciantă, spune că sibienii vor veni mai des în piață atunci când temperaturile vor fi mai ridicate. „Deocamdată vine lume puțină. Au apărut verdețurile din Oltenia și așteptăm să vină clienții să cumpere. Frigul nu e cel mai bun prieten al nostru. Avem salată, verdețuri, ceapă, ridichi, praz și spanac, dar clienții sunt încă puțini din cauza frigului. Probabil vor veni mai mulți când se va mai încălzi”, a declarat Teodora, din comuna Pleșoiu, județul Olt.

Prețuri pentru toate buzunarele

În Piața Cibin, legătura de salată costă 4 lei, prazul 5 lei, urzicile 5 lei legătura, cu oferte pentru cantități mai mari, iar legătura de ceapă verde este 3 lei. Spanacul se vinde între 10 și 20 de lei kilogramul. Tot în piață se găsesc și mere, cu prețuri între 10 și 12 lei pe kilogram.