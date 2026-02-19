seniorii sibiului care au spus „nu” bătrâneții. dansează pe vals și salsa ca în tinerețe: “emoția nu are termen de expirare” / video foto

În timp ce restul sibienilor se grăbesc spre birouri, în fiecare joi dimineața, la o sală de sport de pe Bulevardul Victoriei, timpul pare să stea în loc – sau, mai bine zis, să dea timpul înapoi. Nu este vorba despre o cură miraculoasă, ci despre zeci de seniori sibieni care, la 70 sau 74 de ani, demonstrează că articulațiile „ruginite” pot fi „unse” perfect cu un pic de vals, o doză de salsa și multă voie bună.

Asociația Fantasy Dance va celebra anul acesta 21 de ani de activitate printr-un cadou special oferit comunității: ediția a VIII-a a proiectului „Dansul Nu Are Vârstă”. Din iulie până în decembrie, Sala Aerobic a Ractiv Sports Center devine locul unde vârsta este doar un număr, iar ritmurile de vals, salsa sau tango redau vitalitatea seniorilor sibieni.

Proiectul, cofinanțat de Primăria Municipiului Sibiu prin Agenda Comunității și de Tineret 2025, a depășit orice așteptări în acest an, adunând aproximativ 130 de cursanți. Deși capacitatea sălii a fost pusă la încercare, pasiunea seniorilor a învins logistica.

Instructor: „Seniorii au mai multă răbdare decât copiii”

Cristina Pițigoi, inima acestor cursuri, povestește că proiectul a început în urmă cu un deceniu, fiind inițiat de antrenorii Daniela și Șerban. După pauza forțată de pandemie, entuziasmul a revenit mai puternic ca niciodată.

„Lucrăm individual, pentru că avem mai multe doamne decât domni, dar învățăm de toate: de la vals vienez și tango, până la salsa, charleston, samba și chiar Macarena pentru petreceri. La grupa de avansați predau deja tehnică și postură. Este o experiență minunată; seniorii sunt extrem de atenți, uneori au mai multă răbdare chiar și decât grupele de copii de 3-5 ani”, explică Cristina Pițigoi.

Programul este structurat pe două grupe: începătorii de la ora 09:30 și avansații de la 10:30, în fiecare zi de joi.

Beneficii dincolo de ringul de dans: Prietenie și sănătate

Pentru participanți, cele 60 de minute de dans sunt „medicament curat”. Diana Crăciun, profesor pensionar în vârstă de 70 de ani, participă încă de la prima ediție: „Datorită endorfinelor ne simțim mult mai bine. Avem un grup cu care ieșim lunar la restaurant, am legat prietenii strânse. Cristina este un instructor minunat, la început abia mișcam picioarele, acum progresul este real.”

Veteranul grupului, Mircea Moldovei (74 de ani), este și organizatorul petrecerilor lunare ale comunității: „Articulațiile ne ajută mai mult acum. Eu prefer dansurile rapide, Twist-ul, ca să ne antreneze. Dacă vin săptămânal, intru imediat în mână.”

„Ne ajută să fim funcționali”

Familia Groza, Maria și Ioan, au descoperit dansul inspirați de copiii lor, care au practicat dansul sportiv. Pentru ei, sprijinul autorităților locale și implicarea asociației sunt vitale.

„Ne ajută să fim funcționali. Simțim că ne putem lega la șireturi mai ușor după curs, ceea ce înseamnă enorm la o anumită vârstă. Am venit aici neștiutori, călcând cu stângul pe dreptul, dar acum valsul și disco sunt preferatele noastre”, spun soții Groza.

Spectacol de gală în decembrie

Finalul de an va fi marcat, așa cum este tradiția, prin „Fantasy Christmas Show”, o serbare unde seniorii vor urca pe scenă pentru a demonstra că emoția nu are termen de expirare. De asemenea, aceștia vor fi spectatori de onoare la concursul internațional de dans de la Sala Transilvania, programat în luna noiembrie.