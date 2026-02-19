shopping city sibiu anunță premii și activități interactive la păltiniș arena

îÎn luna februarie Shopping City Sibiu va fi prezent la Păltiniș Arena, cel mai mare resort de sporturi de iarnă dedicat familiilor, și nu numai, din Sibiu, unde va desfășura activități interactive, cu surprize, carduri cadou și vouchere de reduceri pentru toată lumea.

În weekendurile 14–15 și 21–22 februarie, precum și în zilele de 8 și 14 martie, între orele 11:00 și 16:00, toți cei care își creează un cont nou SPOT vor primi carduri cadou sau mini încălzitoare de mâini *în limita stocurilor disponibile. Nu vor lipsi jocurile interactive cu zăpadă și provocările pentru întreaga familie. Mascota Patrocle îi așteaptă la baza pârtiilor de schi și săniuș pe toți cei care doresc o sesiune foto cu cel mai haios cățel.

Totodată, cei prezenți la resort vor beneficia în continuare de carnețelul WOWchere, valabil până pe 31 martie 2026 la casieriile Păltiniș Arena, la orice achiziție de ski-pass. Cele peste 40 de oferte incluse pot fi revendicate până la finalul lunii mai, exclusiv în Shopping City Sibiu, oferind vizitatorilor reduceri și beneficii suplimentare precum: 1+1 gratis la orice pereche de ochelari de soare sau de vedere la 9Optik, 15% reducere la ochelari de vedere de la Lensa, 10% la cumpărături de peste 100 lei la Alimentari Casa Italia, de la 10% până 20% reducere la produsele cu preț întreg de la Benvenuti, Gryxx, Humanic, Takko Fashion, Nobila Casa sau Mobexpert, de la 10% până la 20% reducere la orice produs achiziționat de la Bunătăți Ardelenești, Jade Silver, Mad Parfumeur, Nala, Salon Adela (servicii de beauty, fără programare), Tucano Coffee sau Vaca Lou, vouchere valorice de 20 lei la Smart Mobile, de 100 lei la Flanco sau de 50 lei la Escudo (la cumpărături de minim 300 lei), 1 oră+1 oră gratis la spațiul de joacă Energy Kids și multe alte surprize la magazinele voastre preferate din Shopping City Sibiu.

Anul acesta, centrul comercial este și sponsor și partener la concursul Slide&Freeze, eveniment de tradiție organizat de Păltiniș Arena,pe 14 martie, unde câștigătorii celor mai reușite și creative ambarcațiuni înscrise în competiție vor primi printre premii și vouchere cadou cu valori de la 200 la 500 lei, pentru mai mult shopping…la Shopping City Sibiu.

Mai multe informații despre evenimentele Shopping City Sibiu pot fi găsite pe site-ul oficial și pe paginile de Facebook și Instagram ale centrului comercial.

Despre Shopping City Sibiu

Cu o suprafaţă totală închiriabilă de 83.000 mp, Shopping City Sibiu este cel de-al treilea parc de profil din România şi cea mai importantă zonă comercială din oraş, atât ca dimensiune, cât şi ca mix al retailerilor ancoră: două hypermarket-uri Auchan şi respectiv, Carrefour, Mobexpert, Leroy Merlin, Altex, Flanco, Decathlon, Hervis, Reserved, Sinsay, Half Price, H&M, C&A, Deichmann, CCC, Humanic, Douglas, DM, Mohito, Cropp, House, Mizar, Triumph, Penti, Teilor, Smyk și Noriel, Lensa, Pandora sau hiperfarmacia Dr. Max.

Shopping City Sibiu a intrat în 2018 într-un amplu proces de modernizare și extindere, ce a fost finalizat, în primăvara anului 2019, cu un nou nivel, dedicat foodcourt-ului, cinema-ului Cineplexx și noii săli de fitness STAY FIT.

În ansamblul său, parcul comercial reuneşte un mix de retaileri reprezentativi internaţionali şi locali, care definesc Shopping City Sibiu drept principala destinaţie de shopping din oraș si împrejurimi pentru familii.

În 2021 Shopping City Sibiu a lansat SPOT, o aplicație mobilă ce recompensează utilizatorii cu puncte de loialitate pentru fiecare sesiune de cumpărături, oferindu-le astfel acces la oferte și beneficii exclusive, în funcție de statutul atins în program. Aplicația mobilă de recompensare a clienților loiali este disponibilă în toate cele 15 centre comerciale ale grupului NEPI Rockcastle din România. Înrolarea în program este gratuită, SPOT poate fi descărcată atât din Google Play, cât și din App Store.

Shopping City Sibiu este situat la 5 minute de centrul oraşului, lângă DN1 şi dispune de 1.600 locuri de parcare.

Despre Păltiniș Arena

Păltiniș Arena este cel mai mare resort de sporturi de iarnă din județul Sibiu, dedicat familiilor și pasionaților de activități montane. Situat în stațiunea Păltiniș, la doar câțiva kilometri de municipiul Sibiu, resortul oferă pârtii moderne, instalații de transport pe cablu, zonă pentru începători, centru de închiriere echipamente și școală de ski, adaptate tuturor nivelurilor de experiență.

Pe lângă facilitățile pentru ski și snowboard, Păltiniș Arena organizează constant evenimente și competiții dedicate comunității, transformând sezonul rece într-o experiență completă, care îmbină sportul, distracția și timpul de liber petrecut în familie.