show pe zăpadă și apă la păltiniș arena: schiori și snowboarderi, provocați să „zboare” în costume haioase peste bazin

Pe 14 martie, Păltiniș Arena găzduiește una dintre cele mai așteptate competiții de final de sezon: Slide and Freeze, un eveniment plin de adrenalină care îmbină sporturile de iarnă cu spectacole pe apă, într-un show devenit deja tradiție la Păltiniș.

Inspirat de concursurile internaționale de tip „pond skim”, Slide and Freeze provoacă participanții să coboare în viteză pe schiuri, snowboard sau ambarcațiuni improvizate și să alunece pe un bazin cu apă amenajat la baza pârtiei. Bazinul din acest an va avea aproximativ 15 metri lungime și 6 metri lățime, dimensiuni care garantează momente pline de suspans, căzături spectaculoase și reușite memorabile în fața publicului.

Competiția va include trei categorii principale: ski feminin și masculin, snowboard feminin și masculin și ambarcațiuni, unde creativitatea concurenților este la fel de importantă ca echilibrul și viteza. Evenimentul este recunoscut pentru atmosfera sa relaxată, costumele amuzante și implicarea publicului, transformând fiecare ediție într-un adevărat show pe zăpadă și apă.



Siguranța participanților este o prioritate, astfel că sportivii vor fi supravegheați permanent de salvamari pregătiți să intervină imediat dacă situația o impune, echipa de salvatori din ape reci de la Mareș Outdoor Events.



De-a lungul edițiilor precedente, Slide and Freeze a adunat sute de participanți și mii de spectatori, devenind unul dintre cele mai fotografiate și distribuite evenimente ale sezonului de iarnă din zona Sibiu și un simbol al distracției de final de sezon la munte.

Premii consistente pentru câștigători

Câștigătorii locului I la categoriile ski feminin, ski masculin, snowboard feminin și snowboard masculin vor primi: skipass de sezon 2026-2027 la Păltiniș Arena, produse de la magazinul H2O, invitații la festivalul Focus in the Park și voucher pentru un weekend cu ciubăr mobil oferit de Ciubărescu.

Categoria ambarcațiuni va avea premii în bani și vouchere atractive:

* Locul 1: 3000 lei, card valoric 500 lei la Shopping City Sibiu, voucher ciubăr mobil pentru 3 zile de la Ciubărescu, invitații la Focus in the Park

* Locul 2: 2000 lei, card valoric 200 lei la Shopping City Sibiu, voucher ciubăr mobil pentru 2 zile, invitații la Focus in the Park

* Locul 3: 1000 lei, card valoric 200 lei la Shopping City Sibiu, voucher ciubăr mobil pentru o zi

* Locul 4: 700 lei, card valoric 200 lei la Shopping City Sibiu

* Locul 5: 500 lei, card valoric 200 lei la Shopping City Sibiu



Slide and Freeze 2026 promite să fie un final de sezon memorabil, în care adrenalina, umorul și spiritul de competiție se îmbină într-un spectacol unic pe zăpadă și apă. Organizatorii invită publicul să participe în număr cât mai mare pentru a susține concurenții și pentru a se bucura de atmosfera de sărbătoare care marchează apropierea primăverii la Păltiniș Arena.