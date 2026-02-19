sibianul care a tâlhărit un tânăr din jina, plasat sub control judiciar

Parchetul de pe lângă Judecătoria Sibiu a dispus ieri, 18 februarie, măsura controlului judiciar pentru o perioadă de 60 de zile față de un sibian în vârstă 21 de ani.
Acesta este cercetat penal pentru săvârșirea infracțiunii de tâlhărie calificată. Mai exact, incidentul a avut loc în noaptea de 6 spre 7 februarie, în jurul orei 00:30, pe strada Rusciorului din municipiu.
Potrivit anchetei, un tânăr în vârstă de 19 ani, din Jina, a fost deposedat de suma de 2.500 lei prin acte de amenințare. În urma cercetărilor efectuate de polițiștii Biroului de Investigații Criminale din cadrul Poliției Municipiului Sibiu, a fost identificat sibianul suspectat de comiterea faptei.
Judecătorii au decis să-l lase totuși în libertate, însă sub controlul judiciar.
