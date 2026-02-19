Polițiștii sibieni au legitimat ieri, 18 februarie, pe raza localității Jina, un bărbat în vârstă de 30 de ani.

După verificări, s-a stabilit că pe numele acestuia, Judecătoria Săliște a emis, în aceeași zi, un mandat de executare a pedepsei închisorii.

Acesta a fost condamnat pentru săvârșirea infracțiunii de conducere a unui vehicul sub influența alcoolului, pedeapsa stabilită fiind de 9 luni de închisoare cu executare.

Bărbatul a fost încarcerat în Penitenciarul Aiud, unde își va executa pedeapsa.