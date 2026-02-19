penitenciarul aiud, clădire de sediu pentru penitenciar, serviciu de justiție, arhitectură utilitară, edificiu administrativ, orașul aiud, românia.

Polițiștii sibieni au legitimat ieri, 18 februarie, pe raza localității Jina, un bărbat în vârstă de 30 de ani.

După verificări, s-a stabilit că pe numele acestuia, Judecătoria Săliște a emis, în aceeași zi, un mandat de executare a pedepsei închisorii.

Acesta a fost condamnat pentru săvârșirea infracțiunii de conducere a unui vehicul sub influența alcoolului, pedeapsa stabilită fiind de 9 luni de închisoare cu executare.

Bărbatul a fost încarcerat în Penitenciarul Aiud, unde își va executa pedeapsa.

