soma invitată de bibilioteca județeană astra la ziua lecturii: ”formarea unei generații responsabile începe prin educație”

Socitatea de salubrizare a Sibiului, SOMA SRL, a făcut parte în acest an din programul oficial al Zilei lecturii, un eveniment organizat de Biblioteca Județeană Astra în diverse școli din oraș și județ cu scopul de a promova cititul și cultura.

”Din păcate, în România avem tot mai multe zile ale lecturii și ale cititului, dar se citește tot mai puțin. Cultura este asediată, educația culturală este asediată și acesta este contextul în care trebuie să propunem oamenilor ideea de a citi și ideea de lectură.

Noi, de câțiva ani, la Biblioteca Județeană ASTRA din Sibiu, am încercat să adunăm comunitatea în jurul ideii de lectură. Cum am făcut-o și cum o facem? Nu vorbim doar de o zi, ci chiar de mai mult de o săptămână de lectură în întreg județul, nu doar în municipiul Sibiu. Cum adunăm comunitatea? În primul rând vorbind cu școlile și cu grădinițele din Sibiu. Vorbim și ajungem la copii de vârste diferite, la adolescenți, practic de la clasa a XII-a până la grădiniță, la grupa mică. Copiii vor înțelege și vor redescoperi ideea de lectură”, spune istoricul Răzvan Pop, director al Bibliotecii Astra Sibiu.

Pentru a ajunge în cât mai multe școli, organizatorii evenimentului invită persoane din medii cât mai variate. Reprezentantul Soma, Ioana Pasc, coordonator PR, a citit luni dimineață în fața a aproximativ 45 de copii de la Școala Gimnazială ”Ioan Slavici”. Cartea aleasă a fost „Povești cu zâne” de Contesa de Ségur, un volum de basme care a influențat generații întregi.

”SOMA consideră că implicarea în comunitate nu se limitează la serviciile publice pe care le asigură zilnic, ci include și susținerea educației și a inițiativelor culturale locale. Participarea la proiectul „Sibiul meu citește”, inițiat de Biblioteca ASTRA, a fost o continuare firească a acestei responsabilități.

Credem că formarea unei generații responsabile începe prin educație, dialog și acces la cultură. Lectura dezvoltă gândirea critică, imaginația și capacitatea de a înțelege lumea din jur – competențe esențiale pentru viitorii adulți ai comunității noastre. Atât cât și cum putem, răspundem cu deschidere invitațiilor de a ne implica activ în proiectele locale. Pentru noi, investiția în copii și în educație este o investiție pe termen lung în viitorul orașului. Mulțumim pentru invitația primită”, a precizat Ioana Pasc.

La finalul întâlnirii, copiii au primit in partea SOMA cărți de colorat, stickere și creioane colorate, pentru ca învățătura despre reciclare și grijă față de mediu să continue și acasă, alături de părinții lor.

Ora de lectură a fost primită cu deschidere și bucurie de conducerea școlii. ”Astfel de evenimente reprezintă o oportunitate pentru copii. Pe lângă încurajarea lecturii, personalitățile care participă le și spun celor mici cu ce se ocupă, ce rol au în societate, le captează atenția și interesul. Copiii se bucură să intre în contact cu meserii și discipline foarte diferite din care învață lucruri noi”, a concluzionat Cătălina Minodora Dumitrean, directoarea adjunctă a Școlii Gimnaziale ”Ioan Slavici”.

Alături de reprezentantul SOMA, la Ziua lecturii au participat pompieri, salvamontiști, baschetbaliști, fotbaliști, soliști ai formațiilor rock, medici, psihiatri, istorici, preoți, administratori, manageri culturali, dansatori, violoniști și mulți alții.