speranță pentru pacienții cu boli pulmonare: o descoperire științifică le-ar putea salva viața

O echipă de cercetători de la Mayo Clinic, Florida a identificat un comutator molecular esențial care determină modul în care celulele pulmonare reacționează la leziuni, alegând între regenerarea țesutului afectat și lupta împotriva infecțiilor.

Descoperirea, publicată în revista științifică Nature Communications, ar putea deschide noi direcții în tratamentul bolilor pulmonare cronice și în dezvoltarea terapiilor regenerative.

Un mecanism-cheie în interiorul alveolelor

Potrivit Mediafax, studiul se concentrează pe celulele alveolare de tip 2 – cunoscute drept celule AT2 – care joacă un rol vital în funcția pulmonară. Acestea mențin alveolele deschise prin producerea de proteine protectoare și, în același timp, acționează ca o rezervă de celule stem, regenerând celulele alveolare de tip 1 – cele responsabile de transferul oxigenului în sânge.

Autorul principal al studiului, Douglas Brownfield, explică faptul că aceste celule nu pot îndeplini simultan funcțiile de regenerare și de apărare imună.

„Înțelegerea acestei diviziuni biologice a muncii ne oferă oportunitatea de a restabili echilibrul atunci când acesta este perturbat de boală”, susține cercetătorul.

Ce se întâmplă în bolile pulmonare cronice

În afecțiuni precum fibroza pulmonară, BPOC sau în cazul infecțiilor virale severe – inclusiv COVID-19 – celulele AT2 își pierd frecvent capacitatea de regenerare. Până acum, mecanismele exacte care stau la baza acestei disfuncții nu erau pe deplin înțelese.

Folosind tehnici moderne de secvențiere la nivel de celulă unică și imagistică avansată, cercetătorii au urmărit comportamentul celulelor AT2 după producerea unei leziuni. Ei au constatat că noile celule rămân într-o stare flexibilă timp de una până la două săptămâni, înainte de a se stabiliza definitiv.

Această tranziție este controlată de un circuit molecular complex care implică PRC2, C/EBPα și DLK1. Proteina C/EBPα funcționează ca un „clește” molecular ce limitează comportamentul de tip stem al celulelor. Pentru ca regenerarea să aibă loc, acest „clește” trebuie eliberat.

De ce infecțiile pot întârzia vindecarea

Același mecanism molecular influențează și decizia celulelor de a prioritiza apărarea imună în detrimentul regenerării. Această descoperire ar putea explica de ce infecțiile respiratorii agravează evoluția bolilor pulmonare cronice și întârzie procesul de vindecare.

Potrivit cercetătorilor, ajustarea activității proteinei C/EBPα ar putea stimula repararea țesutului pulmonar și reduce formarea cicatricilor. În plus, descoperirea ar putea contribui la identificarea unor biomarkeri capabili să indice blocarea celulelor într-o stare neregenerativă.

În prezent, echipa de cercetare testează metode prin care acest comutator celular ar putea fi manipulat în celule pulmonare umane, cu scopul de a preveni insuficiența respiratorie și de a restaura funcția pulmonară prin intervenții de medicină regenerativă.

FOTO https://www.sanador.ro/