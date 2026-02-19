statul schimbă regulile: impozit dublu pentru construcțiile ilegale și un termen de plată pentru mașinile vândute în același an

Proiectul de ordonanță de urgență privind administrația publică, agreat de coaliția de guvernare și publicat în consultare publică pe site-ul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, prevede măsuri menite să descurajeze construcțiile realizate fără autorizație și să clarifice modul de calcul al impozitelor pentru acestea.

Noile prevederi stabilesc atât majorări de impozit pentru lucrările ilegale, cât și proceduri clare de declarare și control, inclusiv utilizarea tehnologiilor moderne, cum ar fi dronele sau imaginile satelitare, pentru identificarea construcțiilor nedeclarate sau fără autorizație.

Cum se calculează valoarea impozitului

Pentru lucrările realizate legal, cu autorizație de construire, valoarea de impozitare se calculează pe baza documentelor oficiale, precum anexele cererii de autorizație și proiectul tehnic. Aceasta asigură claritate și corectitudine în calculul impozitului.

Pentru construcțiile realizate fără autorizație, cu excepția celor edificate înainte de 1 august 2001, valoarea de impozitare se stabilește după suprafața construită, iar impozitul va fi majorat cu 100% pentru cinci ani, începând cu anul următor constatării neregulii.

De asemenea, impozitul se aplică și pentru clădirile cu autorizație expirată sau pentru cele nedeclarate, dacă acestea sunt constatate până la 31 decembrie a anului anterior.

Clădiri parțial finalizate și declarații fiscale

Proprietarii de clădiri finalizate parțial trebuie să declare construcțiile pe baza procesului-verbal de recepție parțială, care atestă stadiul fizic și suprafața construită.

Proprietarii care lucrează în regie proprie trebuie să notifice autoritatea locală.

Nedeclararea clădirilor atrage majorări succesive ale impozitului cu 30% pentru fiecare perioadă de întârziere de șase luni.

Control prin tehnologii moderne

Autoritățile locale vor putea efectua inspecții folosind imagini satelitare, drone și alte tehnologii, pentru a identifica construcțiile ilegale sau nedeclarate.

Imaginile pot fi folosite ca probe pentru sancțiuni fiscale și disciplinare.

Datele sunt transmise către ANCPI și instituțiile subordonate pentru verificarea tehnică și integrarea în sistemul integrat de cadastru și carte funciară, fără atribuire de număr cadastral.

Automatizarea datelor fiscale și urbanismului

Structurile din urbanism și fiscalitate vor coopera pentru a transmite automat date despre autorizațiile de construire, valabilitatea și caracteristicile tehnice (suprafață, materiale), pentru a facilita calculul corect al impozitului și a reduce birocrația.

Aceste modificări vor fi integrate și în Legea nr. 50/1991, pentru a permite transmiterea automată a informațiilor de către structurile de urbanism.

Impozitul pe mijloacele de transport: un singur termen de plată

Pentru vehiculele achiziționate, înmatriculate și vândute în același an, impozitul se va plăti o singură dată, la data înstrăinării.

Proprietarii trebuie să depună declarația de radiere în termen de 30 de zile de la scoaterea vehiculului din circulație.

Din anul următor radierii, nu se mai datorează impozit.

În cazul în care un vehicul radiat este reînmatriculat în același an, proprietarul va plăti impozitul pentru întregul an fiscal.

Aceste măsuri vizează eficientizarea administrării fiscale, reducerea erorilor și confuziilor în impozitarea mijloacelor de transport și alinierea sistemului fiscal cu politica fiscală, economică și socială a guvernului.