tumoare renală uriașă, operată cu succes la sibiu: a fost scoasă prin laparoscopie 3d

O colaborare interdisciplinară între Clinica de Urologie, Serviciul de Radiologie Intervențională și Terapie Intensivă a dus la realizarea unei intervenții chirurgicale complexe la Spitalul Clinic Județean de Urgență Sibiu.

Un pacient în vârstă de 64 de ani, diagnosticat cu o tumoră renală dreaptă, de mari dimensiuni, a fost supus unei proceduri minim invazive laparoscopice transperitoneale 3D.

Intervenția, considerată de mare dificultate, a necesitat o coordonare atentă între echipele implicate.

Procedura s-a desfășurat în două etape

Prima etapă, realizată de Serviciul de Radiologie Intervențională, a constat în blocarea vascularizației renale și a posibilelor surse de sângerare. Dr. Monica Mănișor, neuro-radiolog intervenționist, a efectuat abordul vascular femural pentru a limita pierderile de sânge.

Imediat după această etapă, pacientul a fost transferat în blocul operator al Clinicii de Urologie, unde a fost efectuată ablația tumorii printr-o intervenție laparoscopică 3D cu abord transperitoneal. Evoluția postoperatorie a fost favorabilă, pacientul fiind externat a treia zi după operație.

Procedurile minim invazive aduc multiple avantaje: pierderi de sânge reduse, traumă parietală minimă, recuperare rapidă și reintegrare socio-profesională accelerată.

Echipa medicală

Echipa care a realizat intervenția a fost formată din: Profesor Doctor Adrian Hașegan, Asistent Universitar Doctor Ionela Mihai, Doctor Bogdan Oros și Doctor Gabriel Dumitrescu. Echipa anestezică a inclus Doctor Pantelie Nicolcescu și Doctor Alexandru Sălișteanu.

Spitalul Clinic Județean de Urgență Sibiu își reafirmă astfel angajamentul pentru excelență în medicina intervențională și pentru promovarea colaborării interdisciplinare, care permite efectuarea unor intervenții chirurgicale minim invazive deosebit de complexe.